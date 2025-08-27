Новини
Здраве »
Covid-19 »
COVID-19 може да ускори стареенето на кръвоносните съдове с поне 5 години

COVID-19 може да ускори стареенето на кръвоносните съдове с поне 5 години

27 Август, 2025 18:31 318 7

  • стареене-
  • кръвоносни съдове-
  • страничен ефект-
  • последици-
  • последствия-
  • коронавирус-
  • covid-19

По-застрашени от този негативен ефект са жените

COVID-19 може да ускори стареенето на кръвоносните съдове с поне 5 години - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Ново международно проучване, публикувано в престижното издание European Heart Journal и ръководено от изследователи от Училището по здравни науки на Кипърския технологичен университет, разкрива, че инфекцията с COVID-19 може значително да ускори стареенето на кръвоносните съдове, като ефектът е особено изразен при жените. Екипът, начело с доцент Андрие Панайоту и д-р Галатия Фотиу, проследява съдови промени при пациенти от 16 държави между септември 2020 г. и февруари 2022 г.

В изследването участват 2390 души, разделени на групи според тежестта на прекарания COVID-19 – от леко протичане без хоспитализация до случаи, изискващи интензивно лечение. Измервания на съдовата възраст се извършват чрез определяне на скоростта на пулсовата вълна (PWV) между каротидната и бедрената артерия – стандартен метод за оценка на еластичността на артериите, използван и в Лабораторията по сърдечно-съдова епидемиология и генетика (CUTVEG) към университета.

Резултатите показват, че независимо от тежестта на инфекцията, всички пациенти, преболедували COVID-19, имат по-високи стойности на PWV в сравнение с неваксинирани и незаразени с вируса контролни групи. Това показва по-ускорено „съдово стареене“ и съответно по-висок риск от сърдечно-съдови заболявания като инфаркт и инсулт. Особено подчертан е ефектът при жените и при лица, преживели дълготрайни симптоми на т.нар. „дълъг COVID“, включително задух и хронична умора.

При жените с леко протичане на COVID-19 се отчита средно увеличение на скоростта на пулсовата вълна от 0,55 м/сек, при хоспитализираните – 0,60 м/сек, а при преминалите през интензивно лечение – 1,09 м/сек. Според специалистите, увеличение с около 0,5 м/сек съответства на съдово стареене, еквивалентно на пет години, като това води до повишение на риска от сърдечно-съдови инциденти с около 3% при 60-годишни жени. Ваксинираните лица в проучването са показали по-ниски стойности на PWV и съответно „по-млади“ артерии спрямо неваксинираните.

Данните от изследването сочат, че в дългосрочен план ускореното съдово стареене, свързано с COVID-19, се стабилизира или се наблюдава леко подобрение с времето. Изследователите посочват, че по-силният имунен отговор при жените, макар да ги защитава по-добре от първоначалната инфекция, може да е фактор за по-големите съдови увреждания след боледуване.

Специалистите подчертават, че съдовото стареене е измерим показател, който подлежи на корекция чрез промени в начина на живот и прилагане на медикаментозна терапия за контрол на кръвното налягане и холестерола.

В заключение, експертите съветват всички преболедували COVID-19, особено жените и тези с дългосрочни симптоми, да полагат допълнителни грижи за сърдечно-съдовото си здраве с цел намаляване на риска от инсулт и инфаркт.

Проучването е подкрепено от Европейската асоциация по кардиология, а резултатите му се вписват в нарастващия обем от научни данни за дългосрочното въздействие на COVID-19 върху сърдечно-съдовата система.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Корекция

    4 1 Отговор
    Да се разбира "ковид чорбите може да ускорят...."

    18:34 27.08.2025

  • 2 ццц

    6 0 Отговор
    Хората казваха, че ефектите от т.н ваксини ще бъдат преписвани на фалшивия вирус, ама кой да слуша.

    18:35 27.08.2025

  • 3 ВЪксиниран ГМО δροЙΛερ

    3 0 Отговор
    Да благодарим на ΔρуΓαρΚαΤα φοΗΛα
    йΗεΗ за вЪксините по време
    на Ковид фашизма 😁

    18:35 27.08.2025

  • 4 Няма да се размине!

    4 0 Отговор
    Следва Трибунал за всички участници в ковид представлението!

    18:36 27.08.2025

  • 5 И Киев е Руски

    5 0 Отговор
    Не лъжете Най застрашени са ваксаните

    18:36 27.08.2025

  • 6 Мишо

    0 0 Отговор
    Не знам,ама такъв вирус ме е лепнал,носът ми тече като лейка,очите сълзят,загубих обоняние и имам постоянно главоболие.Отвтатително се чувствам.

    18:48 27.08.2025

  • 7 Механик

    0 0 Отговор
    Ама ковида или бустера ги прави тия работи? Що ли ми се струва, че ни баламосвате?
    Ама па и тия дето се набодоха, те не се слават с много критично мислене. Щом един телевизор успя да ги накара да се маскират и да се бодат през седмица, значи ще ви повярват и тоя път.

    18:54 27.08.2025