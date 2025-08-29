Витамин D3 – ключ към по-бавното клетъчно стареене, сочи ново изследване

Изненадващи открития от Харвард хвърлят нова светлина върху ролята на витамин D3 в борбата с клетъчното стареене. В рамките на мащабния проект VITAL, обхванал близо 26 000 американци над 50-годишна възраст, учени са установили, че ежедневният прием на витамин D3 може значително да забави скъсяването на теломерите – естествените „часовници“ на нашите клетки.

Теломерите представляват специализирани участъци от ДНК, разположени в краищата на хромозомите. Те действат като защитна бариера, която предпазва генетичния материал при всяко делене на клетката. С напредването на възрастта и всяко ново делене, теломерите постепенно се скъсяват, което се свързва с процесите на стареене и повишен риск от различни заболявания. В рамките на четиригодишно наблюдение на над 1000 доброволци, изследователите са сравнили ефекта от ежедневен прием на 2000 IU витамин D3 с плацебо.

Резултатите, публикувани в престижното издание The American Journal of Clinical Nutrition, са категорични: при хората, които са приемали витамин D3, теломерите са се скъсявали значително по-бавно – средно с 140 базови двойки повече са били запазени в сравнение с контролната група. За разлика от витамин D3, омега-3 мастните киселини не са показали съществено влияние върху дължината на теломерите. Въпреки че учените не определят витамин D3 като „еликсир на младостта“, те подчертават неговата важна роля за поддържане на клетъчното здраве и забавяне на биологичните процеси на стареене.

Редовната употреба на тази добавка може да се окаже ценен съюзник в превенцията на възрастовите промени и поддържането на добро здраве в по-късните години от живота. Ако търсите естествен начин да подкрепите организма си срещу ефектите на времето, витамин D3 може да бъде вашият нов съюзник. Не забравяйте обаче – преди да започнете прием на хранителни добавки, винаги се консултирайте със специалист.