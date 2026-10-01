Мицкоски и Каракачанов се "захапаха" за мощите на цар Самуил

Отказът на северномакедонския премиер Християн Мицкоски да посети София предизвика нова остра размяна на позиции между ВМРО и ВМРО - ДПМНЕ.

Поводът е церемонията по посрещането на тленните останки на българския цар Самуил, които ще бъдат пренесени от Гърция в България на 3 октомври, обобщи dnes.bg.

От ВМРО-ДПМНЕ отправиха остри критики към лидера на ВМРО Красимир Каракачанов, който покани Мицкоски на церемонията. Каракачанов от своя страна заяви, че позицията на управляващата партия в Северна Македония показва продължаващ антибългаризъм и липса на уважение към договореностите между двете държави.

Мицкоски отказа поканата за София

В позиция ВМРО-ДПМНЕ препоръчаха на Каракачанов да покани своите съратници Зоран Заев, бивш премиер на РСМ, както и Венко Филипче, лидер на Социалдемократическия съюз на Македония /СДСМ/.

"Впрочем, да не забравяме, че Заев беше този, който казваше, че българите са били освободители, а не фашисти, че са били администратори, че македонският език е съществувал след 1944 г. и т.н. А Венко Филипче и днес има идентична позиция с българската политика – първо българите в Конституцията, а след това всичко останало.

Това са мотивите на една срамна и предателска политика, публично установена в Преспанския договор и Българския договор за добросъседство, които са две страни на една и съща монета", заявяват в позицията си от ВМРО -ДПМНЕ.

"По повод удрянето в гърдите с пренасянето на мощите на цар Самуил в България ще припомним, че английският крал Ричард I е във Франция, макар че това не го прави французин. Същевременно ще припомним и мъдрия ход на България в миналото, когато мощите на Гоце Делчев са предадени на Македония.

Добре е да обясни тогава какво е Гоце Делчев за тях и за българските говорители? За нас, за разлика от Заев, Филипче или Каракачанов, истината е проста – това е един от най-светлите ликове в македонската история. За съжаление, тази мъдрост я няма в официална София, но същевременно я поздравяваме за възхищението, с което България почита делото на цар Самуил, който има неизличима следа в Македония", заявяват още в позицията.

Каракачанов с призив за по-категорична българска позиция

Почетният председател на ВМРО Красимир Каракачаанов не остана длъжен и заяви, че е видно, че от управляващата в Северна Македония ДПМНЕ не само не уважават Договора за приятелство и добросъседство, както и общото решение на съвместната комисия по историческите въпроси, която е изяснила какъв е цар Самуил.

"В отговора им е ясно също така, че управляващите в РСМ няма да се откажат от откровения си антибългаризъм, който от една страна вреди на междусъседските отношения, но от друга е и главната пречка за започване на преговорите им за членство в Европейския съюз", на мнение е Каракачанов.

Това писмо на управляващата в Северна Македония партия би следвало да послужи на българската дипломация, за да формира много по-ясна и категорична позиция, която да не позволява компромиси по нито една от темите, важни за България и българите, категоричен е Каракачанов.

Каракачанов посочи плочата на Иван Владислав в Битоля и изпрати Мицкоски именно там

По повод позицията на ДПМНЕ лидерът на ВМРО д-р Красимир Каракачанов, който е историк и д-р по международно право и международни отношения, коментира още следното:

„Не знам дали крал Ричард I е погребан във Франция – това нека е въпрос, по който дискутират французите и англичаните. Важното е, че през последните повече от 1000 г. от смъртта на цар Самуил неговите съвременници го определят като цар на българите, а не цар на някакви македонци. Включително Василий II, който ослепява войниците на цар Самуил, се нарича българоубиец, а не македоноубиец. А наследникът на цар Самуил цар Иван Владислав определя себе си като български цар и наследник на българския цар Самуил, както сам е изписал върху каменна плоча.

Всички историци през последните 1000 г., включително и сегашната историческа наука по целия свят, в т.ч. и сръбската историческа наука, винаги са признавали и определяли цар Самуил само и единствено като български владетел, и цар на всички българи, макар че някои от тях в Република Северна Македония днес не желаят да си го признаят.

Ако г-н Мицкоски не желае да дойде в София, то може би не е лошо да отиде заедно със своите колеги министри до Битоля, където в местния музей е изложена плочата на същия този български цар Иван Владислав.