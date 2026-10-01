Мицкоски и Каракачанов се "захапаха" за мощите на цар Самуил

Отказът на северномакедонския премиер Християн Мицкоски да посети София предизвика нова остра размяна на позиции между ВМРО и ВМРО - ДПМНЕ.
Поводът е церемонията по посрещането на тленните останки на българския цар Самуил, които ще бъдат пренесени от Гърция в България на 3 октомври, обобщи dnes.bg.
От ВМРО-ДПМНЕ отправиха остри критики към лидера на ВМРО Красимир Каракачанов, който покани Мицкоски на церемонията. Каракачанов от своя страна заяви, че позицията на управляващата партия в Северна Македония показва продължаващ антибългаризъм и липса на уважение към договореностите между двете държави.
Мицкоски отказа поканата за София
В позиция ВМРО-ДПМНЕ препоръчаха на Каракачанов да покани своите съратници Зоран Заев, бивш премиер на РСМ, както и Венко Филипче, лидер на Социалдемократическия съюз на Македония /СДСМ/.
"Впрочем, да не забравяме, че Заев беше този, който казваше, че българите са били освободители, а не фашисти, че са били администратори, че македонският език е съществувал след 1944 г. и т.н. А Венко Филипче и днес има идентична позиция с българската политика – първо българите в Конституцията, а след това всичко останало.
Това са мотивите на една срамна и предателска политика, публично установена в Преспанския договор и Българския договор за добросъседство, които са две страни на една и съща монета", заявяват в позицията си от ВМРО -ДПМНЕ.
"По повод удрянето в гърдите с пренасянето на мощите на цар Самуил в България ще припомним, че английският крал Ричард I е във Франция, макар че това не го прави французин. Същевременно ще припомним и мъдрия ход на България в миналото, когато мощите на Гоце Делчев са предадени на Македония.
Добре е да обясни тогава какво е Гоце Делчев за тях и за българските говорители? За нас, за разлика от Заев, Филипче или Каракачанов, истината е проста – това е един от най-светлите ликове в македонската история. За съжаление, тази мъдрост я няма в официална София, но същевременно я поздравяваме за възхищението, с което България почита делото на цар Самуил, който има неизличима следа в Македония", заявяват още в позицията.
Каракачанов с призив за по-категорична българска позиция
Почетният председател на ВМРО Красимир Каракачаанов не остана длъжен и заяви, че е видно, че от управляващата в Северна Македония ДПМНЕ не само не уважават Договора за приятелство и добросъседство, както и общото решение на съвместната комисия по историческите въпроси, която е изяснила какъв е цар Самуил.
"В отговора им е ясно също така, че управляващите в РСМ няма да се откажат от откровения си антибългаризъм, който от една страна вреди на междусъседските отношения, но от друга е и главната пречка за започване на преговорите им за членство в Европейския съюз", на мнение е Каракачанов.
Това писмо на управляващата в Северна Македония партия би следвало да послужи на българската дипломация, за да формира много по-ясна и категорична позиция, която да не позволява компромиси по нито една от темите, важни за България и българите, категоричен е Каракачанов.
Каракачанов посочи плочата на Иван Владислав в Битоля и изпрати Мицкоски именно там
По повод позицията на ДПМНЕ лидерът на ВМРО д-р Красимир Каракачанов, който е историк и д-р по международно право и международни отношения, коментира още следното:
„Не знам дали крал Ричард I е погребан във Франция – това нека е въпрос, по който дискутират французите и англичаните. Важното е, че през последните повече от 1000 г. от смъртта на цар Самуил неговите съвременници го определят като цар на българите, а не цар на някакви македонци. Включително Василий II, който ослепява войниците на цар Самуил, се нарича българоубиец, а не македоноубиец. А наследникът на цар Самуил цар Иван Владислав определя себе си като български цар и наследник на българския цар Самуил, както сам е изписал върху каменна плоча.
Всички историци през последните 1000 г., включително и сегашната историческа наука по целия свят, в т.ч. и сръбската историческа наука, винаги са признавали и определяли цар Самуил само и единствено като български владетел, и цар на всички българи, макар че някои от тях в Република Северна Македония днес не желаят да си го признаят.
Ако г-н Мицкоски не желае да дойде в София, то може би не е лошо да отиде заедно със своите колеги министри до Битоля, където в местния музей е изложена плочата на същия този български цар Иван Владислав.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 свидетели
предизборна "кампания-надпревара"
И за какво. Направо си ги направете по наследство постовете.
Костите на Самуил ще доведат на площада народа, а всъщност целта е другаде.
Гади ми се..
17:14 01.10.2026
3 Рокси
17:14 01.10.2026
4 Данчо
17:15 01.10.2026
5 Аъчо
Коментиран от #8
17:15 01.10.2026
6 ма ДУРО
17:17 01.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Последния Софиянец
Коментиран от #14
17:19 01.10.2026
11 АГАТ а Кристи
До коментар #1 от "Мицкоски":Скоро у пашапорта ке те пишуват АЛБЕНЕЦ, я на югозапад България ще граничи с ИСТОЧНА АЛБАНИЯ
17:19 01.10.2026
12 Голяма гордост нали?
17:20 01.10.2026
13 хмммм
17:20 01.10.2026
14 РЕАЛИСТ
До коментар #10 от "Последния Софиянец":И за какво ги даваме. За кокалите на някакъв македонски болярин. Нещо ме учудва. Що синовете на този болярин имат чисто еврейски имена: Самуил, Аарон, Мойсей и Давид. В тях нема царска кръв .
17:24 01.10.2026
15 Горски
17:25 01.10.2026
16 северна не нам кво cи
17:28 01.10.2026
17 Истината е обаче че
17:29 01.10.2026
18 Дзак
17:37 01.10.2026
19 !!!?
Този историчар от Русе защо не се занимава с нивото на Дунав, а притичва като пале пред Министерството на външните работи и така принизява едно национална кауза в пошла антибългарска и антимакедонска кампания за всяване на омраза и отчуждение между два братски народа !!!?
17:38 01.10.2026