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Мицкоски и Каракачанов се "захапаха" за мощите на цар Самуил

Мицкоски и Каракачанов се "захапаха" за мощите на цар Самуил

1 Октомври, 2026 17:12 808 19

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  • красимир каракачанов

Премиерът на РСМ отказа да посети София! ВМРО-ДПМНЕ атакува лидерът на ВМРО, който посочи исторически свидетелства за българския произход на владетеля

Мицкоски и Каракачанов се "захапаха" за мощите на цар Самуил - 1
Снимка: БГНЕС
dnes.bg dnes.bg

Отказът на северномакедонския премиер Християн Мицкоски да посети София предизвика нова остра размяна на позиции между ВМРО и ВМРО - ДПМНЕ.

Поводът е церемонията по посрещането на тленните останки на българския цар Самуил, които ще бъдат пренесени от Гърция в България на 3 октомври, обобщи dnes.bg.

От ВМРО-ДПМНЕ отправиха остри критики към лидера на ВМРО Красимир Каракачанов, който покани Мицкоски на церемонията. Каракачанов от своя страна заяви, че позицията на управляващата партия в Северна Македония показва продължаващ антибългаризъм и липса на уважение към договореностите между двете държави.

Мицкоски отказа поканата за София

В позиция ВМРО-ДПМНЕ препоръчаха на Каракачанов да покани своите съратници Зоран Заев, бивш премиер на РСМ, както и Венко Филипче, лидер на Социалдемократическия съюз на Македония /СДСМ/.

"Впрочем, да не забравяме, че Заев беше този, който казваше, че българите са били освободители, а не фашисти, че са били администратори, че македонският език е съществувал след 1944 г. и т.н. А Венко Филипче и днес има идентична позиция с българската политика – първо българите в Конституцията, а след това всичко останало.

Това са мотивите на една срамна и предателска политика, публично установена в Преспанския договор и Българския договор за добросъседство, които са две страни на една и съща монета", заявяват в позицията си от ВМРО -ДПМНЕ.

"По повод удрянето в гърдите с пренасянето на мощите на цар Самуил в България ще припомним, че английският крал Ричард I е във Франция, макар че това не го прави французин. Същевременно ще припомним и мъдрия ход на България в миналото, когато мощите на Гоце Делчев са предадени на Македония.

Добре е да обясни тогава какво е Гоце Делчев за тях и за българските говорители? За нас, за разлика от Заев, Филипче или Каракачанов, истината е проста – това е един от най-светлите ликове в македонската история. За съжаление, тази мъдрост я няма в официална София, но същевременно я поздравяваме за възхищението, с което България почита делото на цар Самуил, който има неизличима следа в Македония", заявяват още в позицията.

Каракачанов с призив за по-категорична българска позиция

Почетният председател на ВМРО Красимир Каракачаанов не остана длъжен и заяви, че е видно, че от управляващата в Северна Македония ДПМНЕ не само не уважават Договора за приятелство и добросъседство, както и общото решение на съвместната комисия по историческите въпроси, която е изяснила какъв е цар Самуил.

"В отговора им е ясно също така, че управляващите в РСМ няма да се откажат от откровения си антибългаризъм, който от една страна вреди на междусъседските отношения, но от друга е и главната пречка за започване на преговорите им за членство в Европейския съюз", на мнение е Каракачанов.

Това писмо на управляващата в Северна Македония партия би следвало да послужи на българската дипломация, за да формира много по-ясна и категорична позиция, която да не позволява компромиси по нито една от темите, важни за България и българите, категоричен е Каракачанов.

Каракачанов посочи плочата на Иван Владислав в Битоля и изпрати Мицкоски именно там

По повод позицията на ДПМНЕ лидерът на ВМРО д-р Красимир Каракачанов, който е историк и д-р по международно право и международни отношения, коментира още следното:

„Не знам дали крал Ричард I е погребан във Франция – това нека е въпрос, по който дискутират французите и англичаните. Важното е, че през последните повече от 1000 г. от смъртта на цар Самуил неговите съвременници го определят като цар на българите, а не цар на някакви македонци. Включително Василий II, който ослепява войниците на цар Самуил, се нарича българоубиец, а не македоноубиец. А наследникът на цар Самуил цар Иван Владислав определя себе си като български цар и наследник на българския цар Самуил, както сам е изписал върху каменна плоча.

Всички историци през последните 1000 г., включително и сегашната историческа наука по целия свят, в т.ч. и сръбската историческа наука, винаги са признавали и определяли цар Самуил само и единствено като български владетел, и цар на всички българи, макар че някои от тях в Република Северна Македония днес не желаят да си го признаят.

Ако г-н Мицкоски не желае да дойде в София, то може би не е лошо да отиде заедно със своите колеги министри до Битоля, където в местния музей е изложена плочата на същия този български цар Иван Владислав.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 свидетели

    3 1 Отговор
    Още по-измамна, нечестна и манипулативна
    предизборна "кампания-надпревара"
    И за какво. Направо си ги направете по наследство постовете.
    Костите на Самуил ще доведат на площада народа, а всъщност целта е другаде.
    Гади ми се..

    17:14 01.10.2026

  • 3 Рокси

    14 3 Отговор
    Каракачанов както винаги e прав в изказването си

    17:14 01.10.2026

  • 4 Данчо

    12 2 Отговор
    РСМ умишлено търси конфронтация с България

    17:15 01.10.2026

  • 5 Аъчо

    11 0 Отговор
    А какво се случва в баба Алино?Как само затихва?!!! Всяко чудо за 3 дни.

    Коментиран от #8

    17:15 01.10.2026

  • 6 ма ДУРО

    4 0 Отговор
    Макетата да изпратят космонавта си, щу му дадем една изрезка от нокътя на малкото пръстче на царя

    17:17 01.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Последния Софиянец

    1 4 Отговор
    За фалшиви кокали даваме 53 артефакти.Стотици килограми злато, сребро и скъпоценни камъни.

    Коментиран от #14

    17:19 01.10.2026

  • 11 АГАТ а Кристи

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "Мицкоски":

    Скоро у пашапорта ке те пишуват АЛБЕНЕЦ, я на югозапад България ще граничи с ИСТОЧНА АЛБАНИЯ

    17:19 01.10.2026

  • 12 Голяма гордост нали?

    1 1 Отговор
    На 29 юли 1014 г. българската войска е победена в битката при Беласица (село Ключ). Василий II (останал в историята като Българоубиец) ослепява хиляди пленени български войници, оставяйки на всеки сто души по един едноок водач. При вида на ослепената си армия, Самуил получава сърдечен удар и умира на 6 октомври 1014 г. в Преспа.Само четири години след неговата смърт Първото българско царство пада окончателно под византийска власт...

    17:20 01.10.2026

  • 13 хмммм

    1 3 Отговор
    Каракачанов да каже какъв цар на българите е бил Самуил в Сърбия, Черна гора, Македония, Гърция? И там ли са живяли българи?

    17:20 01.10.2026

  • 14 РЕАЛИСТ

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Последния Софиянец":

    И за какво ги даваме. За кокалите на някакъв македонски болярин. Нещо ме учудва. Що синовете на този болярин имат чисто еврейски имена: Самуил, Аарон, Мойсей и Давид. В тях нема царска кръв .

    17:24 01.10.2026

  • 15 Горски

    3 0 Отговор
    Вече от Македония трябва да се канят албански представители , те стават все по силни и след няколко години ще диктуват правилата там..! Всичко в Македония включително и парите им е написано на двата езика, албански и македонски! Евентуално посрещане на Самуил в София от Мицкоски ще е абсолютен автогол .Това би означавало да признае принадлежността на царя към нас. Да се оправи българската история защото всички съседни държави са заграбили територии с българско население и в известен смисъл са анексирали земи и асимилирали хора. За нас българите е ценна и малкото налични артефакти сме длъжни да ги съхраняваме по най добрия начин. Колко царски гроба на български владетели имаме на наша територия, и колко знаем къде се намират? Ние на Ботев и Левски не знаем гробовете, а аз за средновековни владатели съм взел да питам.

    17:25 01.10.2026

  • 16 северна не нам кво cи

    1 0 Отговор
    А урсулите се оплакват, че нямало газ за ЕС е да ходят в северна мъкадония там сега газ пиkаят😅

    17:28 01.10.2026

  • 17 Истината е обаче че

    1 3 Отговор
    Този акт на предаване на останките на цар Самуил, за който са се договорили България и Гърция, не е само исторически, но и правен въпрос. България няма правно основание да иска тези останки - те нито са открити и изнесени от нейна територия, нито са принадлежали на България, а и не е потвърдено, че въобще са на цар Самуил. Открити са в гръцката част на Преспа, на остров Свети Ахил, преди около петдесет години, и не е потвърдено дали са на цар Самуил. Може да са негови, а може и да не са

    17:29 01.10.2026

  • 18 Дзак

    0 0 Отговор
    Тогавашна Македония е част от патримонията на Българските царе!

    17:37 01.10.2026

  • 19 !!!?

    0 0 Отговор
    Абе, Каракачанов какъв е та кани македонците при получаването на тленните останки на цар Самуил от Гърция...!?
    Този историчар от Русе защо не се занимава с нивото на Дунав, а притичва като пале пред Министерството на външните работи и така принизява едно национална кауза в пошла антибългарска и антимакедонска кампания за всяване на омраза и отчуждение между два братски народа !!!?

    17:38 01.10.2026

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