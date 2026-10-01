Люка Гурна-Дуат катастрофира с автомобил край базата на Хъл Сити

Френският полузащитник на Хъл Сити Люка Гурна-Дуат е претърпял автомобилна катастрофа на пътя към тренировъчната база на клуба. При инцидента няма пострадали, а автомобилът на 23-годишния футболист се е преобърнал настрани след сблъсъка.

Катастрофата е станала на Милхаус Уудс Лейн в Котингам, където в четвъртък сутринта са били изпратени служители на полицията и екипи на спешна помощ. „За щастие, при сблъсъка няма пострадали“, заявиха от полицията в Хъмбърсайд. Сигналът е бил за пътнотранспортно произшествие с един автомобил.

Милхаус Уудс Лейн води към тренировъчната база на Хъл Сити, а ограничението на скоростта по него е 30 мили в час, или около 48 км/ч.

Втори инцидент на същия път за 20 дни

Случаят с Гурна-Дуат се разиграва само 20 дни след катастрофата със съотборника му Сорба Томас. На 11 септември автомобилът на 27-годишния футболист беше обърнат по таван на същия път в жилищен район. Томас също остана невредим.

И при двата инцидента става дума за футболисти на Хъл Сити, пътуващи в близост до тренировъчната база на клуба. Няма данни полицията да свързва двата случая или да е посочила причината за новата катастрофа.

Хъл Сити продължава сезона с мач срещу Евертън

Хъл Сити започна обещаващо сезона и заема осмо място във Висшата лига. Следващият мач на отбора е домакинство на Евертън на 11 октомври.

Източници: БТА, Телеграф