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Люка Гурна-Дуат катастрофира с автомобил край базата на Хъл Сити

Люка Гурна-Дуат катастрофира с автомобил край базата на Хъл Сити

1 Октомври, 2026 17:12, обновена 1 Октомври, 2026 17:13 412 2

  • люка гурна-дуат-
  • хъл сити-
  • автомобилна катастрофа-
  • сорба томас-
  • висша лига

Френският полузащитник е невредим, а колата му се е преобърнала на същия път, където преди 20 дни катастрофира и съотборникът му Сорба Томас.

Люка Гурна-Дуат катастрофира с автомобил край базата на Хъл Сити - 1
Снимка: Фейсбук
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Френският полузащитник на Хъл Сити Люка Гурна-Дуат е претърпял автомобилна катастрофа на пътя към тренировъчната база на клуба. При инцидента няма пострадали, а автомобилът на 23-годишния футболист се е преобърнал настрани след сблъсъка.

Катастрофата е станала на Милхаус Уудс Лейн в Котингам, където в четвъртък сутринта са били изпратени служители на полицията и екипи на спешна помощ. „За щастие, при сблъсъка няма пострадали“, заявиха от полицията в Хъмбърсайд. Сигналът е бил за пътнотранспортно произшествие с един автомобил.

Милхаус Уудс Лейн води към тренировъчната база на Хъл Сити, а ограничението на скоростта по него е 30 мили в час, или около 48 км/ч.

Втори инцидент на същия път за 20 дни

Случаят с Гурна-Дуат се разиграва само 20 дни след катастрофата със съотборника му Сорба Томас. На 11 септември автомобилът на 27-годишния футболист беше обърнат по таван на същия път в жилищен район. Томас също остана невредим.

И при двата инцидента става дума за футболисти на Хъл Сити, пътуващи в близост до тренировъчната база на клуба. Няма данни полицията да свързва двата случая или да е посочила причината за новата катастрофа.

Хъл Сити продължава сезона с мач срещу Евертън

Хъл Сити започна обещаващо сезона и заема осмо място във Висшата лига. Следващият мач на отбора е домакинство на Евертън на 11 октомври.

Източници: БТА, Телеграф


Великобритания
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  • 1 Тити на Кака

    0 0 Отговор
    Да обърнеш кола по таван на път с ограничение "50" си е постижение, изискващо консумацията на голямо количество Ред Бул, все пак автомобилът е близо тон и половина 😂😂😂

    17:24 01.10.2026

  • 2 Миии

    0 0 Отговор
    Да карат ниски коли тия мамyнчовци, какво са се накачулили по тия джипове😂

    17:30 01.10.2026

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