5 напитки с повече антиоксиданти от зелен чай

Зеленият чай често се представя като безспорен лидер сред антиоксидантните напитки. На практика обаче няма универсална класация, защото резултатите зависят от сорта, обработката, начина на приготвяне и лабораторния метод. Част от изследванията откриват по-висока активност при други напитки, докато при сравнение на равни порции зеленият чай може да се представи по-добре от кафето.

Антиоксидантите са съединения, които участват в регулирането на окислителните процеси в организма. Националният център за допълващо и интегративно здравеопазване предупреждава: „Големи количества антиоксиданти не винаги са полезни.“ Затова наличието на полифеноли в дадена напитка не означава автоматично доказана защита срещу стареене, рак или хронично заболяване.

Сокът от нар е най-силният претендент

Сред най-често посочваните алтернативи е чистият сок от нар. Изследване, публикувано в Journal of Agricultural and Food Chemistry, сравнява сокове от нар с червено вино и запарка от зелен чай. При комерсиалните сокове антиоксидантната активност е около три пъти по-висока от тази на зеления чай при използвания метод.

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Резултатът обаче не важи автоматично за всеки продукт. Авторите откриват значителни количества пуникалагини - танини, които се съдържат и в кората на плода. При сокове, получени само от семенната част, стойностите са по-ниски. Това означава, че технологията на производство има съществено значение.

Кафе и матча

Кафето е един от основните източници на полифеноли в храненето. В него преобладават хлорогеновите киселини, а количеството на активните съединения зависи от сорта, изпичането и начина на приготвяне. Важно уточнение е, че изследване от 2022 г., сравнило равни порции кафе и чай, отчита най-висока антиоксидантна активност при зеления чай сред тестваните напитки. Затова твърдението, че всяко кафе превъзхожда зеления чай, не е подкрепено от всички данни.

Матчата е различна от стандартната чаена запарка, защото се приема целият смлян лист. Така напитката осигурява катехини, включително епигалокатехин галат, в количество, което може да бъде по-високо от това при обикновения зелен чай. Матчата обаче не е напитка извън категорията на зеления чай, а негова разновидност.

Диви боровинки и хибискус

Сокът от диви боровинки съдържа антоцианини - пигменти, свързвани с цвета на плодовете и с изследвания върху съдовата функция и паметта. Систематичен преглед от 2024 г. на 20 проучвания намира данни за възможно подобрение на някои показатели на паметта, но резултатите за кръвното налягане и функцията на кръвоносните съдове са непостоянни.

По-нов метаанализ от 2026 г. включва 14 рандомизирани проучвания с 632 участници. Той отчита подобрение на съдовата функция при здрави хора, но не установява убедително подобрение на когнитивните способности. Освен това част от проучванията са използвали прах или концентрат, а не обикновен сок.

Чаят от каркаде, или хибискус, съдържа антоцианини, органични киселини и други полифеноли. Метаанализ на 13 рандомизирани проучвания с 1205 участници установява средно понижение на кръвното налягане спрямо плацебо при хора с лека до умерена хипертония. Ефектът не е доказан като по-силен от този на лекарствата, а данните не означават, че напитката може да замени назначено лечение.

Така петте напитки могат да бъдат част от разнообразно хранене, но не бива да се възприемат като „имуностимулатори“ или като самостоятелно средство срещу заболявания. Най-сигурният извод от изследванията е, че съдържанието на антиоксидантни съединения варира значително, а лабораторната активност не е равна на доказан лечебен ефект при човека.

Източници: Healthline