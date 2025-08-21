Новини
6-те най-богати на антиоксиданти храни

21 Август, 2025 15:31 1 058 3

Включете тези плодове в менюто си, за да се отървете от оксидативния стрес

6-те най-богати на антиоксиданти храни - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Оксидативният стрес е неизбежна част от съвременния живот. Той възниква, когато в организма се натрупват твърде много свободни радикали – нестабилни молекули, които могат да увредят клетките и ДНК. Производството им се увеличава под влияние на замърсяване, пестициди, токсини, слънчева светлина, тютюнопушене, алкохол, нездравословна диета, лош сън и някои лекарства.

Продължителният оксидативен стрес е свързан с хронично възпаление и развитие на заболявания. Един от основните механизми за противодействие е приемът на антиоксиданти чрез храната, особено чрез плодове с високо съдържание на защитни съединения.

Това са 6-те най-добри плодове за целта:

  1. Боровинките са сред най-богатите на антиоксиданти плодове. Те съдържат антоциани, флавоноиди и фенолни киселини, които предпазват мозъка и сърдечно-съдовата система, като същевременно могат да намалят риска от диабет тип 2 и ракови заболявания.
  2. Нарът също е източник на мощни антиоксиданти, като пуникалагин. Проучвания свързват консумацията му с по-ниски маркери на хронични болести като сърдечни и онкологични заболявания, въпреки че са необходими още изследвания върху хора.
  3. Вишните съдържат полифеноли, каротеноиди и витамини, които подкрепят борбата с възпалението. Според някои проучвания, сокът от вишни може да подобри качеството на съня и да ускори възстановяването на мускулите.
  4. Къпините са богати на витамини А и С, антоциани и терпенови съединения, които инхибират възпалителните процеси и предпазват клетките.
  5. Годжи бери, богати на зеаксантин и други каротеноиди, се свързват с положителен ефект върху нивата на кръвна захар, холестерол и имунната функция, макар че са нужни още проучвания.
  6. Малините съдържат антоциани, витамин С и елагитанини. Лабораторни изследвания показват, че тези съединения могат да ограничат оксидативния стрес и възпалението.

Добавянето на разнообразни плодове с високо съдържание на антиоксиданти към менюто подпомага защитата на клетките и може да намали риска от хронични заболявания. Балансираното хранене, богато на плодове, зеленчуци, ядки и бобови, осигурява необходимите антиоксиданти за оптимално здраве.


  • 1 Коня Солтуклиева

    3 0 Отговор
    Баба ми се годжи бери рупаше, затуй доживя до 92г.!:))

    Коментиран от #3

    15:43 21.08.2025

  • 2 Тези плодове са готони

    0 1 Отговор
    Ама ако са произведени в Турция са най рахат, всичко си имат вътре и оксиданри и радикали и мотриси че пестициди.

    15:49 21.08.2025

  • 3 Мусулманин

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Коня Солтуклиева":

    Мани мани, бабата само свинско ядеше, и до 96 изкара, в чудо се видяхме, а да си тръгне да освободи къщата, и все се връщаше от болницата. Еля на 96 отказа нацяло че да се отърве от тези мъки.

    15:52 21.08.2025