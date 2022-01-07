България е договорила внос на две нови лекарства срещу COVID-19

България е договорила и е готова да внесе новите две специално разработени за борба с коронавирус лекарства. Единият препарат е разработен от Pfizer, другият от Merck. От двата препарата ще получим общо 50 000 опаковки. Това заяви зам.-здравният министър доц. Георги Йорданов в ефира на „Здравей, България".

По думите му страната ни е в подножието на пика на новата COVID вълна. Поддържаме плато в последните дни, тъй като имаме 5000-6000 нови случая на ден. В София COVID леглата са заети на 60%.

„Общите проучвания показват, че Омикрон протича по-леко. Това означава, че повечето болни ще се лекуват в домашни условия. В тази връзка предвиждаме да увеличим броя на COVID зоните”, обясни доцентът.