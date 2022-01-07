България е договорила внос на две нови лекарства срещу COVID-19

България е договорила и е готова да внесе новите две специално разработени за борба с коронавирус лекарства. Единият препарат е разработен от Pfizer, другият от Merck. От двата препарата ще получим общо 50 000 опаковки. Това заяви зам.-здравният министър доц. Георги Йорданов в ефира на „Здравей, България".
По думите му страната ни е в подножието на пика на новата COVID вълна. Поддържаме плато в последните дни, тъй като имаме 5000-6000 нови случая на ден. В София COVID леглата са заети на 60%.
„Общите проучвания показват, че Омикрон протича по-леко. Това означава, че повечето болни ще се лекуват в домашни условия. В тази връзка предвиждаме да увеличим броя на COVID зоните”, обясни доцентът.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #8, #12
10:15 07.01.2022
2 мечо
Коментиран от #4
10:15 07.01.2022
3 6969
Пиеш едно и ако не получиш ерекция, пиеш второ и получаваш инфаркт.
Коментиран от #6
10:16 07.01.2022
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Горд съм
10:18 07.01.2022
6 Последния Софиянец
До коментар #3 от "6969":Чете ли как излекували умираща жена от Ковид с голяма доза Виагра?Без майтап!
10:19 07.01.2022
7 Госあ
Коментиран от #9
10:20 07.01.2022
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Здрав
10:23 07.01.2022
11 Oмaкapoн
10:35 07.01.2022
12 ВИАГРА
До коментар #1 от "Последния Софиянец":ПРОИЗВОДИТЕЛЯ НА ВИАГРА ПФИЗЕР ЩО БЪЛАЦИ ЗАТРИ СЪС СЪРДЕЧНИ ПРИСТЪПИ,А СЕГА ИНЖЕКТИРАТ НАРЕД ,ЧЕ И УЖ ЛЕКАРСТВО ИЗОБРЕТИЛИ ОТ ГЛОБАЛИСТКАТА ЛЪЖА !СЪБУЖДАЙ СЕ!ДВЕ ГОДИНИ СТЕ ПОД РОБСТВО НА ПЛАНА АГЕНДА 2030!
10:53 07.01.2022
13 Еееееееееххххххххххххххххх
11:16 07.01.2022
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 ДОИЧЕ ЗЕЛЕ
11:20 07.01.2022
16 случаен
11:34 07.01.2022
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Баш софиянец
12:13 07.01.2022
21 селтак
16:47 07.01.2022
22 ИМПЕРИАЛИСТ
ЛЕЧЕНИЕ
"...Чaй oт мeнтa:
Пригoтвянe: В гoлямa ТЕРМОЧАША oкoлo 400 мл., жeлaтeлнo cтъклeнa, двe пликчeтa пo 1-1,5 гр. ce зaливaт c ВРЯЛA ВOДA и чaшaтa ce пoхлупвa. Тaкa cтoи oкoлo 1-1,5 чaca . Cлeд кoeтo ce пoдcлaждa пo жeлaниe и ce пиe нaвeднъж.
Дoзa: НАЙ-МАЛКО двa пъти-три днeвнo, cутрин нa глaднo и вeчeр прeди cън...
Cрoк: Cлeд 3 дни, чoвeкът cтaнa oт крeвaтa здрaв...
-Пaрaлeлнo c тoвa, eдин път нa дeн, oбщ рeфлeктoрeн мacaж нa cтъпaлaтa oт "мacaжиcт". Пoчвa ce c дяcнoтo хoдилo. Прoдължитeлнocт 5-7 дни, дo oтшумявaнe нa бoлeзнeнитe зoни.
Всичко това, заедно с постоянни молитви към Господ и Богородица..."
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Никой не е вечен, но този метод, от форум във Факти, вече го приложих успешно на трима близки хора и те оздравяха от Ковид-19....за голямо мое и тяхно учудване!
19:01 07.01.2022