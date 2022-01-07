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България е договорила внос на две нови лекарства срещу COVID-19

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България е договорила внос на две нови лекарства срещу COVID-19

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Единият препарат е разработен от Pfizer, другият от Merck

България е договорила внос на две нови лекарства срещу COVID-19 - 1
Снимка: Нова телевизия
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

България е договорила и е готова да внесе новите две специално разработени за борба с коронавирус лекарства. Единият препарат е разработен от Pfizer, другият от Merck. От двата препарата ще получим общо 50 000 опаковки. Това заяви зам.-здравният министър доц. Георги Йорданов в ефира на „Здравей, България".

По думите му страната ни е в подножието на пика на новата COVID вълна. Поддържаме плато в последните дни, тъй като имаме 5000-6000 нови случая на ден. В София COVID леглата са заети на 60%.

„Общите проучвания показват, че Омикрон протича по-леко. Това означава, че повечето болни ще се лекуват в домашни условия. В тази връзка предвиждаме да увеличим броя на COVID зоните”, обясни доцентът.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    14 0 Отговор
    Изследвания на препарата на Пфайзер доказаха че удря в бъбреците и черния дроб.Пак не са в час!

    Коментиран от #8, #12

    10:15 07.01.2022

  • 2 мечо

    1 12 Отговор
    аз сам сас две ваксини на фазер не сам имал проблеми

    Коментиран от #4

    10:15 07.01.2022

  • 3 6969

    17 0 Отговор
    Най-доброто лекарство на Пфайзер е Виагра.
    Пиеш едно и ако не получиш ерекция, пиеш второ и получаваш инфаркт.

    Коментиран от #6

    10:16 07.01.2022

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Горд съм

    9 0 Отговор
    Този е носител на титла, друг на награда, трети на орден, четвърти има карта за целия градски транспорт и т.н. Аз пък най-после съм удостоен със "ЗЕЛЕН СЕРТИФИКАТ", с който се гордея. Мисля да създам партия"ЗЕЛЕН "ХАЙВЕР". Записване при математика.

    10:18 07.01.2022

  • 6 Последния Софиянец

    4 2 Отговор

    До коментар #3 от "6969":

    Чете ли как излекували умираща жена от Ковид с голяма доза Виагра?Без майтап!

    10:19 07.01.2022


  • 7 Госあ

    12 0 Отговор
    Пак експериментални препарати…при положение че има доказано безопасни и ефективни

    Коментиран от #9

    10:20 07.01.2022

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Здрав

    9 0 Отговор
    Не ви щем отровите

    10:23 07.01.2022

  • 11 Oмaкapoн

    11 0 Отговор
    Щом е на Файзър, значи може. "Ваксините" може да са с изтекъл срок на годност, но щом са на Файзър - може. Нови препарати, които са разработени по стара и изпитана технология и са потенциално по-безопасни (като на Новавакс) - не може, защото не са на Файзър и не плащат подкупи. Преди можеше и препарати на Майдел Зенека, но вече ГЕРБ не са на власт и не може.

    10:35 07.01.2022

  • 12 ВИАГРА

    16 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    ПРОИЗВОДИТЕЛЯ НА ВИАГРА ПФИЗЕР ЩО БЪЛАЦИ ЗАТРИ СЪС СЪРДЕЧНИ ПРИСТЪПИ,А СЕГА ИНЖЕКТИРАТ НАРЕД ,ЧЕ И УЖ ЛЕКАРСТВО ИЗОБРЕТИЛИ ОТ ГЛОБАЛИСТКАТА ЛЪЖА !СЪБУЖДАЙ СЕ!ДВЕ ГОДИНИ СТЕ ПОД РОБСТВО НА ПЛАНА АГЕНДА 2030!

    10:53 07.01.2022

  • 13 Еееееееееххххххххххххххххх

    4 0 Отговор
    Ако се даваха такива пари за да се направи живота на хората, на обществото, на държавата по-добър, по-удобен, по-лесен ............... ееееехххххххххххххх............ всичко щеше да е песен! ....................... А то.............................. КОВИД, та КОВИД .............................. за него се дават луди пари, за хартиени самолети също....................... та така.................. помислете!

    11:16 07.01.2022

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 ДОИЧЕ ЗЕЛЕ

    5 0 Отговор
    А МАШАТА КАЦАРОВ И ДЕНКОВ СИ СВЪРШИХА РАБОТАТА И СЕГА НОВИ РЕЗИЛИ

    11:20 07.01.2022

  • 16 случаен

    4 0 Отговор
    вече май ще работим само за да плащаме експериментите на шмайзер

    11:34 07.01.2022

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Баш софиянец

    4 0 Отговор
    Тогава няма нужда от ваксинация и зелени сертификати. Който има нужда, се лекува, другите си я карат нормално.

    12:13 07.01.2022

  • 21 селтак

    1 1 Отговор
    Преживех 5 вълни и без шприцване! Имънитета ми е на макс! Нема да се ваксинирам,иначе ше ме убият! Който иска да се шприцва!

    16:47 07.01.2022

  • 22 ИМПЕРИАЛИСТ

    0 0 Отговор
    копи-пейст:
    ЛЕЧЕНИЕ
    "...Чaй oт мeнтa:
    Пригoтвянe: В гoлямa ТЕРМОЧАША oкoлo 400 мл., жeлaтeлнo cтъклeнa, двe пликчeтa пo 1-1,5 гр. ce зaливaт c ВРЯЛA ВOДA и чaшaтa ce пoхлупвa. Тaкa cтoи oкoлo 1-1,5 чaca . Cлeд кoeтo ce пoдcлaждa пo жeлaниe и ce пиe нaвeднъж.
    Дoзa: НАЙ-МАЛКО двa пъти-три днeвнo, cутрин нa глaднo и вeчeр прeди cън...
    Cрoк: Cлeд 3 дни, чoвeкът cтaнa oт крeвaтa здрaв...
    -Пaрaлeлнo c тoвa, eдин път нa дeн, oбщ рeфлeктoрeн мacaж нa cтъпaлaтa oт "мacaжиcт". Пoчвa ce c дяcнoтo хoдилo. Прoдължитeлнocт 5-7 дни, дo oтшумявaнe нa бoлeзнeнитe зoни.
    Всичко това, заедно с постоянни молитви към Господ и Богородица..."
    --------------------------------------
    Никой не е вечен, но този метод, от форум във Факти, вече го приложих успешно на трима близки хора и те оздравяха от Ковид-19....за голямо мое и тяхно учудване!

    19:01 07.01.2022