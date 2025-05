Пробив: Бебе е първият пациент в света, лекуван с персонализирана генна редакция

Момченце от Съединените щати с изключително рядко генетично заболяване стана първият пациент в историята, получил индивидуално създадена терапия чрез генна редакция, използваща революционната технология CRISPR-Cas9. Според лекари от Детската болница във Филаделфия, този случай отбелязва важен поврат в лечението на редки болести, като отваря път за персонализирани терапии, насочени към конкретния пациент.

Кей Джей Мълдун – 9-месечно бебе с пухкави бузки и яркосини очи вече влиза в учебниците по медицина. Малко след раждането му, лекарите установяват, че той страда от CPS1-дефицит – рядко, но тежко метаболитно нарушение, причинено от мутация в ген, отговорен за синтеза на ензим, критично важен за чернодробната функция.

При това състояние, организмът не може да изхвърля определени токсични отпадни продукти, което може да доведе до бързо натрупване на амоняк в кръвта и животозастрашаваща метаболитна криза.

„Ако потърсите в Google „CPS1 deficiency“, ще откриете две неща: висока смъртност и чернодробна трансплантация,“ казва майката на Кей Джей, Никол Мълдун, във видео, разпространено от болницата.

A 9 month-old baby boy with a fatal genetic disease was healed with the 1st-ever personalized n-of-1 gene-editing therapy.



We live in an era of medical marvels. pic.twitter.com/4lU7zFgJWB