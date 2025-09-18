Новини
Откриха начин за преодоляване на обсесивните мисли за храна

18 Септември, 2025 08:32 488 1

Семаглутидът не само насърчава загубата на тегло чрез потискане на апетита, но и намалява психическия стрес, свързан с храната

Откриха начин за преодоляване на обсесивните мисли за храна - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Проучване, представено на годишната среща на Европейската асоциация за изследване на диабета (EASD) във Виена, установи, че хората, приемащи семаглутид (известен под марките Wegovy и Ozempic), са изпитали намаляване на обсесивните мисли за храна. Тези мисли пречат на здравословния начин на живот и често водят до преяждане.

Проучване сред 550 жители на САЩ, лекувани със семаглутид, установи, че делът на тези, които изпитват постоянни мисли за храна, е намалял почти четири пъти, от 62 на 16 процента. Освен това много участници съобщават за подобрено психоемоционално благополучие: 64 процента съобщават за подобрено общо благополучие, 76 процента - за повишено самочувствие, а 80 процента - за по-здравословни навици.

Според авторите, семаглутидът не само насърчава загубата на тегло чрез потискане на апетита, но и намалява психическия стрес, свързан с храната, което може значително да улесни загубата на тегло.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Пич

    1 0 Отговор
    Зарежете тези купешки глупости ! Има само един начин да не преяждате - инат !!!

    08:34 18.09.2025