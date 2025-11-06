Новини
Здраве »
Здравеопазване »
Болезнената менструация може да е признак за сериозни здравословни проблеми

Болезнената менструация може да е признак за сериозни здравословни проблеми

6 Ноември, 2025 11:34 561 1

  • болезнена-
  • менструация-
  • здравословни проблеми-
  • ендометриоза-
  • дисменорея

Най-честата причина за болка по време на менструация е ендометриозата

Болезнената менструация може да е признак за сериозни здравословни проблеми - 1
Снимка: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Болезнената менструация или дисменорея може да е признак за сериозни здравословни проблеми, предупреждават гинеколози и ендокринолози.

Експертите са определили два вида дисменорея: първична и вторична. Първичната дисменорея не е свързана с тазови заболявания, а се появява поради високи нива на простагландини, които карат матката да се свива прекомерно.

Вторичната дисменорея, от друга страна, се причинява от патологии. Най-честата причина за болка по време на менструация е ендометриозата. В този случай болката често се засилва с възрастта и често е съпроводена с обилно кървене. Силната менструална болка може да бъде причинена и от структурни проблеми в матката, възпалителни процеси и полово предавани инфекции.

Лекари добавят, че в някои случаи дисменореята изисква посещение при специалист и съветват да се потърсят консултации, ако интензивността на менструалната болка надвишава пет по скала от нула до десет, не се облекчава от болкоуспокояващи, съпроводена е с нередности в цикъла и се влошава с времето.


Поставете оценка:
Оценка 4.5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Болезнената менструация

    1 0 Отговор
    може да е признак за сериозно
    занемаряване месенето на кекс редовно
    и прием на протеинови добавки от игриви зрели господа

    12:27 06.11.2025