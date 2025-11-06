Болезнената менструация може да е признак за сериозни здравословни проблеми

Болезнената менструация или дисменорея може да е признак за сериозни здравословни проблеми, предупреждават гинеколози и ендокринолози.

Експертите са определили два вида дисменорея: първична и вторична. Първичната дисменорея не е свързана с тазови заболявания, а се появява поради високи нива на простагландини, които карат матката да се свива прекомерно.

Вторичната дисменорея, от друга страна, се причинява от патологии. Най-честата причина за болка по време на менструация е ендометриозата. В този случай болката често се засилва с възрастта и често е съпроводена с обилно кървене. Силната менструална болка може да бъде причинена и от структурни проблеми в матката, възпалителни процеси и полово предавани инфекции.

Лекари добавят, че в някои случаи дисменореята изисква посещение при специалист и съветват да се потърсят консултации, ако интензивността на менструалната болка надвишава пет по скала от нула до десет, не се облекчава от болкоуспокояващи, съпроводена е с нередности в цикъла и се влошава с времето.