Ваксина може да забави развитието на рака на черния дроб

28 Август, 2025 07:37 651 2

Ваксината е създадена от дендритни клетки, ключови регулатори на имунната система

Ваксина може да забави развитието на рака на черния дроб - 1
Снимка: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Добавянето на клетъчна ваксина към стандартната терапия за рак на черния дроб може значително да забави прогресията на заболяването. Това съобщиха учени от Университета в Бирмингам и няколко клиники в Обединеното кралство, които публикуваха резултатите от своето проучване в списание Clinical Cancer Research.

Ваксината е създадена от дендритни клетки, ключови регулатори на имунната система. Те се изолират от собствените бели кръвни клетки на пациентите, „обучават се“ в лаборатория да разпознават туморни протеини и се връщат в тялото. Този подход активира имунните клетки убийци, които атакуват рака.

В проучването участвали 48 пациенти с хепатоцелуларен карцином. Тези, които получили стандартно лечение заедно с дендритната ваксина, имали тумори, които не прогресирали средно 18 месеца. В контролната група тази цифра е била само 10 месеца. Това е първото контролирано клинично изпитване, което демонстрира ефективността на подобна ваксина срещу рак на черния дроб.

Методът изисква допълнителни тестове в по-големи проучвания, но резултатите вече дават надежда за нов, достъпен и ефективен начин за борба с един от най-опасните видове рак.


  • 1 ВЕЧЕ СИ ПИЕМ

    1 0 Отговор
    Спокойно и по много.

    07:41 28.08.2025

  • 2 Kaлпазанин

    0 0 Отговор
    Бийте а я със здраве

    07:41 28.08.2025