Ендокринолог: Мъжете с изпъкнал корем рискуват да не доживеят 60 г.

12 Септември, 2025 09:33 802 8

Д-р Кузнецов съветва мъжете да обърнат специално внимание на обиколката на талията си и да предприемат навременни мерки

Ендокринолог: Мъжете с изпъкнал корем рискуват да не доживеят 60 г. - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Мъжете, които носят „бирено коремче“, трябва сериозно да се замислят за здравето си, алармира ендокринологът д-р Максим Кузнецов. В свое изявление в социалните мрежи той подчерта, че натрупването на мазнини в областта на корема не е просто естетически проблем, а сериозен рисков фактор, който може да съкрати живота им значително.

Висцералните мазнини – невидимият враг

Според д-р Кузнецов, коремът с форма на ябълка е ясен сигнал за наличие на висцерални мазнини – опасен тип мастна тъкан, която се натрупва около жизненоважните органи. Дори и мъже с нормално тегло могат да развият този тип корем, което ги излага на редица здравословни рискове.

Повишен риск от диабет и сърдечни заболявания

Медикът предупреждава, че мъжете с изпъкнал корем са по-склонни да развият диабет тип 2. Ако това заболяване остане нелекувано, вероятността от поява на високо кръвно налягане и нарушения в липидния профил нараства драстично. Тези състояния са основните виновници за инфаркти и инсулти – водещи причини за преждевременна смърт.

Затруднено дишане и допълнителни усложнения

Освен всичко останало, излишните мазнини в областта на талията оказват натиск върху диафрагмата, което затруднява нормалното дишане. Това допълнително влошава качеството на живот и увеличава риска от хронични заболявания.

Д-р Кузнецов съветва мъжете да обърнат специално внимание на обиколката на талията си и да предприемат навременни мерки – балансирано хранене, повече движение и редовни медицински прегледи. Само така могат да намалят опасността от сериозни здравословни проблеми и да увеличат шансовете си да посрещнат 60-ия си рожден ден в добро здраве.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
  • 1 35 г, 134 кг

    2 0 Отговор
    покажете го що го криете

    09:35 12.09.2025

  • 2 бай Бай

    4 0 Отговор
    Кузнецов от Магадан ли е?
    Там от бира не разбират много, на други неща наблягат.
    Дето 60 г. е чудо да достигнеш.

    09:36 12.09.2025

  • 3 1488

    4 0 Отговор
    у тиквенопрасишкатакл0ака е по вероятно (даже гарантирано) да не доживеете до 50

    09:37 12.09.2025

  • 4 честен ционист

    4 0 Отговор
    Баце и Шиши са неподлвастни на времето. Вече 3 поколени1 Ганчо раснат под техните грижи.

    09:37 12.09.2025

  • 5 Пич

    4 2 Отговор
    И жени също така ! Винаги когато видя двойка дебелаци съм си мислел , че секса им е умрял и са го заменили с плюскането. Което е много жалко, човек винаги може да вземе мерки вместо да се носи по течението !

    09:38 12.09.2025

  • 6 Българин

    3 0 Отговор
    Аз съм на 73 с бирено коремче и съжалявам че не послушах професора и не умрях на 60.Светът се напълни с измамници професори,едни ни крадат с телефони други със безценни "съвети" които са добре платени.

    09:47 12.09.2025

  • 7 ООрана държава

    2 0 Отговор
    Честито на 90% от милиционерите и военните

    09:51 12.09.2025

  • 8 направо

    0 0 Отговор
    90% от планетата 🤣

    09:55 12.09.2025