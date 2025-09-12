Ендокринолог: Мъжете с изпъкнал корем рискуват да не доживеят 60 г.

Мъжете, които носят „бирено коремче“, трябва сериозно да се замислят за здравето си, алармира ендокринологът д-р Максим Кузнецов. В свое изявление в социалните мрежи той подчерта, че натрупването на мазнини в областта на корема не е просто естетически проблем, а сериозен рисков фактор, който може да съкрати живота им значително.
Висцералните мазнини – невидимият враг
Според д-р Кузнецов, коремът с форма на ябълка е ясен сигнал за наличие на висцерални мазнини – опасен тип мастна тъкан, която се натрупва около жизненоважните органи. Дори и мъже с нормално тегло могат да развият този тип корем, което ги излага на редица здравословни рискове.
Повишен риск от диабет и сърдечни заболявания
Медикът предупреждава, че мъжете с изпъкнал корем са по-склонни да развият диабет тип 2. Ако това заболяване остане нелекувано, вероятността от поява на високо кръвно налягане и нарушения в липидния профил нараства драстично. Тези състояния са основните виновници за инфаркти и инсулти – водещи причини за преждевременна смърт.
Затруднено дишане и допълнителни усложнения
Освен всичко останало, излишните мазнини в областта на талията оказват натиск върху диафрагмата, което затруднява нормалното дишане. Това допълнително влошава качеството на живот и увеличава риска от хронични заболявания.
Д-р Кузнецов съветва мъжете да обърнат специално внимание на обиколката на талията си и да предприемат навременни мерки – балансирано хранене, повече движение и редовни медицински прегледи. Само така могат да намалят опасността от сериозни здравословни проблеми и да увеличат шансовете си да посрещнат 60-ия си рожден ден в добро здраве.
