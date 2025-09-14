Това са идеалните употребявани автомобили за по-възрастни шофьори

С напредване на възрастта, приоритетите при избора на автомобил се променят. На преден план излизат комфортът, лекотата на управление, лесното влизане и излизане, и най-вече надеждността. В този контекст, идеалният вариант е доказан употребяван автомобил, който съчетава тези качества, без да налага високата цена на нов.

Германският автомобилен клуб ADAC състави списък с препоръчани модели, които отговарят на тези изисквания, като същевременно изключва проблемните опции с ненадеждни трансмисии или сложна електроника.

Бюджет до 15 000 евро: практичност преди всичко

В този ценови диапазон, Opel Meriva B (2010–2017) заема челна позиция. Уникалните му задни врати, които се отварят на 90 градуса, и трансформиращият се интериор улесняват значително качването и товаренето на багаж. От техническа гледна точка, моделът е изключително надежден, а хидромеханичната автоматична скоростна кутия е по-издръжлива в сравнение с роботизираните трансмисии на конкурентни модели. За тези, които предпочитат стила на кросоувър, Honda CR-V е чудесен избор. Този непретенциозен SUV е известен със своите надеждни бензинови двигатели, просторен интериор и предвидимо управление.

Бюджет до 20 000 евро: комфорт и статус

Лидери в тази категория са Mercedes B-Class и VW Golf Sportsvan (бивш Golf Plus). И двата модела са проектирани с фокус върху комфорта и предлагат пространството на по-голям автомобил в компактен размер, което улеснява паркирането. Mercedes B-Class впечатлява с качествената си изработка, тишината в купето и характерната си плавност на управление. VW Golf Sportsvan е също толкова практичен, а контролните му интерфейси са интуитивни и лесни за употреба.

Бюджет до 30 000 евро: модерност и гъвкавост

За шофьори, които ценят практичността и сигурността, Hyundai Tucson е идеален избор. Той се отличава с просторен интериор, модерен дизайн и често е с остатъчна фабрична гаранция (5 години без ограничение на пробега с възможност за удължаване), което осигурява допълнително спокойствие на собственика.

Бюджет до 40 000 евро: премиум клас за дълги години

В този премиум сегмент можете да изберете автомобил, който ще ви радва дълги години със своя непреходен дизайн и високо качество. Второто поколение на Volvo XC60 (от 2017 г.) се счита за еталон по отношение на безопасността и скандинавския стил. Моделът е тих, комфортен, а неговият инфотейнмънт интерфейс с голям екран е логичен и лесен за употреба. Сравнително големият избор от хибридни версии също е предимство. Друг отличен избор е Audi Q5 (2-ро поколение, 2017–2024), който е образец на немското инженерство с безупречен монтаж, елегантен интериор и широка гама от надеждни двигатели.

