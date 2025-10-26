Новини
Вижте кои са най-търсените автомобили у нас през годината

26 Октомври, 2025

Кои марки и модели движат българския пазар

Вижте кои са най-търсените автомобили у нас през годината - 1
Снимка: Shutterstock
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Българският автомобилен пазар продължава да бъде динамичен и интересен, като през тази година (2025) се очертават няколко ясни тенденции относно най-търсените превозни средства, както сред новите, така и сред употребяваните автомобили. Данните са от най-големия сайт за автомобили в България mobile.bg и ясно отразяват потребителския апетит и предпочитанията на българските шофьори.

Употребяваните автомобили

Традиционно, пазарът на употребявани автомобили в България е доминиран от няколко марки, които предлагат доказана надеждност, широка гама от резервни части и сравнително нормална поддръжка.

Mercedes-Benz: Марката продължава да бъде един от абсолютните лидери по брой обяви и търсене. Не само в луксозния сегмент, но и в по-масовите серии като C-Class и E-Class, които често се превръщат в предпочитан избор заради комфорта, качеството на изработка и усещането за престиж, което носят.

Volkswagen: С модели като Golf и Passat, Volkswagen запазва своята позиция като „народния автомобил“. Тези модели са еталон за практичност, здравина и икономичност, което ги прави вечен фаворит сред българите, търсещи надеждност на добра цена.

BMW: Баварският производител също е силно представен, като се търсят както по-стари, така и по-нови генерации на сериите 3er и 5er, а интересът към спортно-атрактивните SUV модели също нараства.

Новите автомобили

При новите автомобили, както и сред по-скъпите и запазени екземпляри втора употреба, ясно се открояват следните тенденции:

SUV сегментът е цар: Безспорно, кросоувърите и SUV моделите продължават да бъдат най-търсени. Те предлагат по-висока позиция на седене, по-голямо вътрешно пространство и усещане за сигурност, което привлича все повече купувачи. Модели като Hyundai Tucson, Dacia Duster и Peugeot 2008 са сред най-продаваните и, съответно, най-търсените.

Електромобили

Електрификацията набира скорост: Макар все още да не доминират пазара, интересът към хибридните и изцяло електрическите автомобили се увеличава. Toyota Corolla (особено хибридните версии) продължава да бъде еталон за надеждност и икономичност, а новите модели като Tesla Model Y също предизвикват сериозен интерес.

Практичност и достъпност

Модели като Dacia Sandero и Škoda Octavia продължават да са изключително търсени заради оптималното съотношение между цена, качество, пространство и разходи за експлоатация. Sandero е символ на достъпен и икономичен градски автомобил, докато Octavia е предпочитана заради огромния си багажник и здравина.

Заключение

Пазарът през тази година показва, че българският потребител е лоялен към доказаните марки, които са синоним на издръжливост и лесна поддръжка (като Mercedes-Benz и Volkswagen), но в същото време активно се ориентира към модерните SUV форми и електрифицираните задвижвания. Търсенето е баланс между разумната цена на употребяваните класики и желанието за иновации и сигурност, предлагани от по-новите модели.


  • 1 Най добрата кола,

    10 3 Отговор
    е тази която мрази сервизите,и не ги посещава понеже не се чупи!От представените марки,няма нито една такава!За справка- посетете най близкия сервиз!БМВ,МЕРЦЕДЕС,АУДИ- това са марките влюбени в сервиза!!!

    Коментиран от #3, #4

    10:09 26.10.2025

  • 2 Ганю

    5 1 Отговор
    Търси немски кенеф да замогва сервизите, типична селска черта!

    Коментиран от #5

    10:13 26.10.2025

  • 3 Пропусна

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Най добрата кола,":

    Вагина

    10:15 26.10.2025

  • 4 А защо е така

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Най добрата кола,":

    Защото тези коли имат много скрит километраж ,за да бъдат евтини

    Коментиран от #6

    10:18 26.10.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 ои8уйхътгрф

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "А защо е така":

    Ами такива коли искате- на 15++ години, на 130 000км. максимум и давате 5000лв.... И то само ако има втори комплект гуми с джанти... Търсенето определя предлагането...

    Знаеш ли за надписа у сервиза:

    "Работим бързо, качествено и евтино... Можете да си изберете само 2 от изброените..."

    10:35 26.10.2025

  • 7 КАТеричарник

    0 0 Отговор
    Най-търсените автомобили у нас са тези, които имат неплатени глоби за превишена средна, максимална, несъобразена и първа космическа скорост.

    11:06 26.10.2025