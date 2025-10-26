Вижте кои са най-търсените автомобили у нас през годината

Българският автомобилен пазар продължава да бъде динамичен и интересен, като през тази година (2025) се очертават няколко ясни тенденции относно най-търсените превозни средства, както сред новите, така и сред употребяваните автомобили. Данните са от най-големия сайт за автомобили в България mobile.bg и ясно отразяват потребителския апетит и предпочитанията на българските шофьори.

Употребяваните автомобили

Традиционно, пазарът на употребявани автомобили в България е доминиран от няколко марки, които предлагат доказана надеждност, широка гама от резервни части и сравнително нормална поддръжка.

Mercedes-Benz: Марката продължава да бъде един от абсолютните лидери по брой обяви и търсене. Не само в луксозния сегмент, но и в по-масовите серии като C-Class и E-Class, които често се превръщат в предпочитан избор заради комфорта, качеството на изработка и усещането за престиж, което носят.

Volkswagen: С модели като Golf и Passat, Volkswagen запазва своята позиция като „народния автомобил“. Тези модели са еталон за практичност, здравина и икономичност, което ги прави вечен фаворит сред българите, търсещи надеждност на добра цена.

BMW: Баварският производител също е силно представен, като се търсят както по-стари, така и по-нови генерации на сериите 3er и 5er, а интересът към спортно-атрактивните SUV модели също нараства.

Новите автомобили

При новите автомобили, както и сред по-скъпите и запазени екземпляри втора употреба, ясно се открояват следните тенденции:

SUV сегментът е цар: Безспорно, кросоувърите и SUV моделите продължават да бъдат най-търсени. Те предлагат по-висока позиция на седене, по-голямо вътрешно пространство и усещане за сигурност, което привлича все повече купувачи. Модели като Hyundai Tucson, Dacia Duster и Peugeot 2008 са сред най-продаваните и, съответно, най-търсените.

Електромобили

Електрификацията набира скорост: Макар все още да не доминират пазара, интересът към хибридните и изцяло електрическите автомобили се увеличава. Toyota Corolla (особено хибридните версии) продължава да бъде еталон за надеждност и икономичност, а новите модели като Tesla Model Y също предизвикват сериозен интерес.

Практичност и достъпност

Модели като Dacia Sandero и Škoda Octavia продължават да са изключително търсени заради оптималното съотношение между цена, качество, пространство и разходи за експлоатация. Sandero е символ на достъпен и икономичен градски автомобил, докато Octavia е предпочитана заради огромния си багажник и здравина.

Заключение

Пазарът през тази година показва, че българският потребител е лоялен към доказаните марки, които са синоним на издръжливост и лесна поддръжка (като Mercedes-Benz и Volkswagen), но в същото време активно се ориентира към модерните SUV форми и електрифицираните задвижвания. Търсенето е баланс между разумната цена на употребяваните класики и желанието за иновации и сигурност, предлагани от по-новите модели.