Новини
Авто »
Популярни автомобили втора употреба, които не обичат АГУ

Популярни автомобили втора употреба, които не обичат АГУ

13 Ноември, 2025 14:38 3 759 4

  • агу-
  • употребявани автомобили-
  • проблем

Парадоксално, но голяма част от тях са японски и германски бестселъри

Популярни автомобили втора употреба, които не обичат АГУ - 1
Снимка: Shutterstock
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

В България, където икономическата сметка отдавна е жестока реалност, монтирането на газова уредба (АГУ) на автомобили втора употреба често изглежда като най-логичното спасение от високите цени на горивата. И докато за някои модели тази инвестиция е златен билет към евтино шофиране, има редица изключително популярни у нас коли, чиито двигатели просто отказват да приемат алтернативното гориво, превръщайки спестяването в скъпоструващ кошмар.

Парадоксално, но голяма част от японските и германски бестселъри, които иначе са синоним на надеждност, са сред най-капризните към газта. Причината е чисто технологична и се крие в материалите на главата на двигателя:

Toyota (Специфични VVT-i модели): Много от VVT-i агрегатите (особено тези между 2000 и 2010 г.), които се срещат в популярни модели като Corolla и Avensis, използват по-меки легла на клапаните. Газта гори при по-висока температура от бензина, което води до по-бързото "изяждане" на тези меки легла. Резултатът? Необходимост от често регулиране на клапаните (дори на всеки 15-20 хил. км), а в най-лошия случай – скъп ремонт на цялата глава.

Honda (Някои VTEC мотори): Подобно на Toyota, някои VTEC двигатели (като тези в Civic и Accord) страдат от същия проблем с клапаните. В комбинация с високите обороти, които тези мотори обичат, топлината може да доведе до драстично съкращаване на живота на главата.

Subaru (Boxer двигателите): Монтажът на LPG на Boxer двигателите (като тези в Forester и Legacy) е хирургически сложен и скъп процес. Не само че разходите за монтаж са двойни, но отново, температурният стрес върху леглата на клапаните е сериозен.

VW/Audi/Skoda (Мотори с FSI, TFSI/TSI): Двигателите с директно впръскване (напр. 1.4 TSI, 2.0 FSI) не могат да работят само на газ, защото бензиновите инжектори са разположени директно в горивната камера и се охлаждат единствено от преминаващия бензин. Ако пуснете само газ, инжекторите прегряват и се повреждат. Затова се налагат специални LPG системи, които добавят минимално количество бензин (т.нар. "допръскване") през цялото време. Това силно оскъпява системата и намалява икономическия ефект.

Opel (Някои GDI агрегати): Подобен проблем възниква и при новите поколения GDI (Gasoline Direct Injection) мотори. Технологията е скъпа и капризна към газови модификации.

Извън технологията, има и някои коли, чиято конструкция превръща монтажа на АГУ в мъка:

Модели с малък багажник или твърде ниско окачване: Монтирането на тороидална бутилка (на мястото на резервната гума) при по-малки хечбеци или спортни купета с много ниско окачване често изисква компромиси или създава проблеми с пътния просвет.

Всякакви двигатели, които вече имат проблеми с мазането или охлаждането: Ако колата втора употреба по принцип гори масло или има слабо охлаждане, допълнителният температурен стрес от газта бързо ще довърши двигателя.

В заключение, преди да се поддадете на изкушението за евтино гориво, е жизненоважно да направите сериозно проучване за конкретния код на двигателя. При определени популярни модели, усилията за спестяване могат много бързо да се превърнат в големи и неочаквани разходи.


Поставете оценка:
Оценка 4.9 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    10 5 Отговор
    Извода е :

    Карайте на горивото предвидено от завода производител.

    14:51 13.11.2025

  • 2 ои8уйхътгрф

    6 0 Отговор
    Те FSI, TFSI/TSI и Boxer моторите имат купища проблеми и при работата си на бензин и поставянето на газ ги доубива мноу бързу... Единственият по-калпав и гнусен мотор от тези е френското нящу PureTech...

    14:53 13.11.2025

  • 3 Буха ха

    3 0 Отговор
    Порше 911 Турбо как е на газ?

    15:09 13.11.2025

  • 4 на 4 лв. бензин ще се молим на газаджий

    3 2 Отговор
    на 4 лв. бензин ще се молим на газаджийте, все едно са богове...дизелите и без тва хачат градско по 3.6, даже някои твърдят, че когато е 40 гр. харчат 3.1444444444444444

    15:19 13.11.2025