Най-малкото BMW има сериозни пропуски в безопасността (ВИДЕО)

Последните резултати от тестовете на Euro NCAP донесоха разочароващи новини за феновете на BMW. Новото поколение на BMW Серия 1, с кодово име F70, не успя да постигне най-високия рейтинг за безопасност, като получи четири от пет звезди. Това е в контраст с предишното поколение F40, което постигна пълен рейтинг от пет звезди през 2019 година.

Заслужава да се отбележи, че четири звезди през 2025 г. формално означават по-високо ниво на безопасност от същия резултат преди няколко години, тъй като методологията на Euro NCAP непрекъснато се усложнява. За премиум автомобил с такова име и имидж обаче това изглежда разочароващо, тъй като клиентите, които плащат повече за марката, често очакват най-високи стандарти за безопасност.

Основните проблеми бяха разкрити по време на челен удар с частично припокриване. Именно в този тест защитата на гърдите и левия крак на водача, както и на краката на пътника, беше оценена като слаба. Според резултатите от този тест моделът получи само 8,9 точки от 16 възможни. В същото време, при страничен краш тест, BMW Серия 1 показа отличен резултат и получи максималните 16 точки. При симулацията на удар отзад резултатът също беше висок - 3,7 от 4 възможни.

Общи оценки и заключения

Общите оценки на Euro NCAP за новата „единица“ са следните: защитата на възрастните пътници е била 78%, защитата на децата – 84%, защитата на пешеходците и велосипедистите – 85%, а ефективността на електронните системи за подпомагане на безопасността – 80%. Именно тези показатели, взети заедно, определиха общата оценка от четири звезди.

Тестването е проведено върху версията BMW 118 с пакет M Sport, но оценката важи за цялата моделна гама, включително бензиновите 116, 120, 123 xDrive, спортната версия на M135 xDrive, както и дизеловите 118d и 120d. Експертите посочват, че новото поколение F70 не е разработено „от нулата“, а е дълбоко модернизирана версия на предишния F40. Въпреки новия вътрешен индекс, структурната основа е останала почти същата. Това отчасти обяснява защо на фона на засилените стандарти за безопасност през 2025 г. „единицата“ не успя да повтори успеха от преди пет години.