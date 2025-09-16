Новини
Проучване: Честите повреди намаляват доверието в системите за подпомагане на водача

16 Септември, 2025 09:11 460 1

  • шофиране-
  • дистроник-
  • система за безопасност-
  • асистиращи системи

Част от шофьорите ги изключват напълно

Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Скорошно представително проучване, поръчано от ACV Automobil-Club Verkehr, показва, че макар шофьорите като цяло да вярват, че съвременните системи за подпомагане значително повишават безопасността при шофиране, значителна част от тях имат съмнения относно тяхната практичност и надеждност. Нова регламентация на ЕС направи задължителни много системи, като асистенти за аварийно спиране и поддържане на лентата, в новите автомобили от юли 2024 година.

Според проучването четирима от десет шофьори, които използват тези системи, съобщават, че те понякога не функционират правилно. Освен това почти една четвърт от анкетираните смятат, че системите не само не им помагат, но дори могат да попречат на шофирането им. Това се отразява в по-широка липса на доверие, като около 41 % от шофьорите изразяват по-малко доверие в надеждността на асистиращите системи.

Управителният директор на ACV Холгер Кюстер предупреждава, че когато системите се възприемат като незрели или ненадеждни, това подкопава доверието и може да накара шофьорите да ги изключат изцяло, което подкопава потенциала им за безопасност. Той посочва интелигентния асистент за скорост като критичен пример, като отбелязва, че той често неправилно идентифицира пътните знаци на различни производители. За ACV е от решаващо значение тези системи да са достатъчно надеждни, за да се изгради и поддържа доверието на потребителите.


  • 1 карчи

    Споко, скоро Урсула и евроджендъpите, ще ви отнемат изцяло правото да шофирате самостоятелно!

    09:32 16.09.2025