Забраняват на хиляди водачи да шофират в САЩ

Федералната администрация за безопасност на автомобилния транспорт (FMCSA) засилва контрола върху владеенето на английски език (ELP) от професионалните шофьори на камиони, което привлича вниманието на фона на мерките на администрацията на Тръмп срещу нелегалната имиграция. Това ново фокусиране доведе до значително и рязко увеличение на нарушенията и заповедите за „извеждане от експлоатация“ в сравнение с предишни години.

Според данни на FMCSA, са регистрирани 9873 нарушения от шофьори, които „не могат да четат и говорят английски език достатъчно добре, за да общуват с широката общественост, да разбират пътните знаци и анонси на английски език, да отговарят на официални запитвания и да попълват доклади и документи“. Това е довело до 3020 заповеди за извеждане от експлоатация, които обикновено изискват шофьорът да спре незабавно да работи, докато проблемите не бъдат отстранени. Този брой представлява значително увеличение в сравнение с 3547 нарушения и само една заповед за извеждане от експлоатация през 2024 година и 349 нарушения без заповеди за извеждане от експлоатация през 2023 година. Данните са сложни, тъй като друг набор от правила е отчел 8801 нарушения, свързани с възможността да се „отговаря на официални запитвания“ през 2023 година, което е довело до осем заповеди за извеждане от експлоатация.

Натискът за по-стриктно прилагане се води от министъра на транспорта Шон Дафи, който е предприел агресивни действия срещу щатите, които не са се съобразили. Наскоро той заплаши да спре федералното финансиране за Калифорния, Вашингтон и Ню Мексико, освен ако те не приемат и не прилагат изискванията на ELP за професионалните шофьори. Разследване на FMCSA установи „значителни пропуски“ от страна на тези три щата при извеждането от експлоатация на шофьори с нарушения на ELP. Правителството отбеляза също, че Калифорнийската пътна полиция „публично е заявила, че няма намерение да спазва този важен федерален регламент“.

Дъфи се изказа категорично по въпроса, заявявайки, че щатите „не могат да избират кои федерални правила за безопасност да спазват“. Той подчерта, че като не прилагат закона, тези щати излагат на опасност шофьорите.