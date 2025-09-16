BMW обяснява ерата на гигантските "бъбреци"

BMW разкрива причината за спорния дизайн на своите най-нови модели, отличаващи се с огромни „бъбреци“ на радиаторната решетка. Въпреки че вече представи първия сериен автомобил от новото семейство Neue Klasse, електрическият кросоувър iX3, който има различен стил на предната част, от мюнхенската компания заявяват, че не съжаляват за отминалия дизайн.

Директорът по дизайн на BMW Group, Ейдриан ван Хойдонк, обяснява в интервю за австралийското издание car expert, че това решение не е било грешка, а съзнателен избор, отразяващ световните тенденции. Според него, вкусовете на различните пазари се различават и докато в Европа големите решетки са били критикувани, на пазари като Китай търсенето им остава високо.

Ван Хойдонк подчертава, че въпреки негативната реакция в интернет, продажбите на модели като М3, серия 7 и X7 не са се повлияли отрицателно. Той отбеляза, че силните оплаквания в социалните медии не се отразяват в данните за продажбите.

Големият размер на решетката има и практическа функция. С развитието на технологиите за автономно шофиране и електрониката, предните части на автомобилите трябва да интегрират все повече сензори. Решетката се е превърнала в ключов елемент за тяхното дискретно разполагане. В новият ix3, въпреки промяната във формата, решетката остава функционална, като под нея са скрити повече сензори от всякога.

Ван Хойдонк добавя, че BMW винаги се е стремяла да следва собствен път в дизайна, без да копира чужди тенденции. Студиата на компанията в Шанхай, Лос Анджелис, Гудууд и Мюнхен дават възможност на екипа да е в крак с очакванията на клиентите по цял свят.

Въпреки това, баварците признават, че е дошло време за нов риск. С концепцията Vision Neue Klasse от 2023 година, компанията показа бъдещата посока на развитие. Дебютът на серийния iX3 потвърди, че ерата на хипертрофираните "бъбреци" постепенно отминава. BMW обаче не планира да се отказва от смелите и функционални решения, които запазват идентичността на марката и същевременно позволяват интегрирането на най-новите технологии.