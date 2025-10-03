За радост на феновете новото BMW M3 Neue Klasse запазва шестцилиндровия си двигател

Феновете на спортните седани могат да въздъхнат с облекчение! Шпионски снимки на прототип на бъдещото BMW M3 Neue Klasse разкриват, че легендарният модел ще запази своя емблематичен редови шестцилиндров двигател, сигнализирайки за продължаване на традициите, съчетано с модерна технология. Четирите ауспуха, забелязани на тестовия автомобил, са ясeн индикатор за присъствието на този силов агрегат. От BMW M подразделението потвърдиха пред журналисти, че двигателят ще бъде допълнен от мека хибридна технология.

Както съобщава Carscoops, новото BMW M3 ще направи своя дебют около година след изцяло електрическата версия на модела. Бензиновият седан ще възприеме дизайнерската философия Neue Klasse, което ще го направи визуално много сходен с електрическия си събрат. Въпреки това, ключовите разлики ще се крият в детайлите, подчертаващи спортния характер на M3.

Екстериор

Предната броня на M3 Neue Klasse ще се отличава с покрити с мрежа въздухозаборници, осигуряващи оптимално охлаждане. Задната част на автомобила ще бъде доминирана от спортната изпускателна система с четири тръби, както и от леко променена форма на задната броня. В профил, моделът ще се отличава с широки арки на колелата, намекващи за висока производителност, високоефективни спирачки, едва забележим спойлер за подобрена аеродинамика и скрити дръжки на вратите, които допринасят за изчистения и модерен вид.

Интериор

Въпреки че все още няма официални снимки на интериора, очакванията са M3 да наследи интериорния дизайн на новия iX3 Neue Klasse. Това означава, че можем да очакваме панорамен iDrive дисплей, нов волан и голям 17.9-инчов централен екран, работещ с новата операционна система BMW X. Технологиите и луксът ще бъдат на преден план, осигурявайки модерна и ориентирана към водача среда.

Двигател

Ръководителят на разработката на BMW M, Дирк Хекер, че автомобилът ще бъде оборудван с редови шестцилиндров двигател с 48-волтова мека хибридна система. Тази технология обещава не само по-добра ефективност, но и значително увеличаване на мощността, благодарение на електрическия мотор, интегриран в трансмисията. Конкретните цифри за мощността, която ще генерира силовия тракт, базиран на 3.0-литровия редови шестцилиндров двигател, все още не са официално обявени, но можем да очакваме впечатляващи резултати.

Новото BMW M3 Neue Klasse изглежда ще бъде перфектният баланс между традиции и иновации. Запазването на емблематичния шестцилиндров двигател, комбинирано с мека хибридна технология и модерен Neue Klasse дизайн, обещава едно вълнуващо бъдеще за любителите на високите скорости и спортната елегантност. Очакваме с нетърпение официалното представяне на този автомобилен шедьовър.