Новини
Авто »
Нова вълна от съкращения във Ford - спирането на Fiesta и Focus не беше най-доброто решение

Нова вълна от съкращения във Ford - спирането на Fiesta и Focus не беше най-доброто решение

17 Септември, 2025 11:04 398 3

  • ford-
  • европа-
  • съкращения-
  • кьолн

Очаква се до 1000 човека да бъдат освободени от постовете си

Нова вълна от съкращения във Ford - спирането на Fiesta и Focus не беше най-доброто решение - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Ford съкращава до 1000 работни места в завода си в Кьолн, Германия, съобщиха от компанията във вторник сутринта. Това решение е пряк резултат от продължаващото слабо търсене на електромобили на европейския пазар. От началото на 2026 година заводът ще премине от двусменен към едносменен режим на работа.

Последната вълна от съкращения е продължение на по-мащабна програма за икономии, стартирана през 2024 година, чиято цел е да бъдат съкратени 2900 работни места до края на 2027 година. Ако новите съкращения бъдат реализирани, общото намаление на работната сила в Кьолн ще бъде значително. Компанията планира съкращенията да бъдат доброволни, като на служителите ще бъдат предложени обезщетения за напускане или опции за частично пенсиониране.

Стратегията на Ford да преустанови производството на популярни европейски модели като Fiesta и Focus в полза на електрически SUV като Explorer и Capri досега не е намерила отклик на европейския пазар. Това се отразява в продажбите на компанията, които отбелязват спад от 14,3% в новите регистрации в Германия през 2024 година и намаляване на пазарния дял през последното десетилетие. В контраст с това, стратегията на компанията се оказва успешна в САЩ, където през 2024 година. се наблюдава 4,2% увеличение на продажбите, благодарение на силното търсене на електрическите и хибридни модели и на пикапа F-150.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хенри Форд

    5 0 Отговор
    Мисля че Форд за Европа приключи. Връщаме се да правим пикапи в Америка без ограничения!

    11:06 17.09.2025

  • 2 тъй шъй

    7 0 Отговор
    Госпожа Урсула ще им намери нови работни места, но друг път.

    11:08 17.09.2025

  • 3 Сащ

    1 0 Отговор
    Вън от Европа !
    Янките вън от Ново село и България !

    11:18 17.09.2025