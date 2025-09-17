Нова вълна от съкращения във Ford - спирането на Fiesta и Focus не беше най-доброто решение

Ford съкращава до 1000 работни места в завода си в Кьолн, Германия, съобщиха от компанията във вторник сутринта. Това решение е пряк резултат от продължаващото слабо търсене на електромобили на европейския пазар. От началото на 2026 година заводът ще премине от двусменен към едносменен режим на работа.

Последната вълна от съкращения е продължение на по-мащабна програма за икономии, стартирана през 2024 година, чиято цел е да бъдат съкратени 2900 работни места до края на 2027 година. Ако новите съкращения бъдат реализирани, общото намаление на работната сила в Кьолн ще бъде значително. Компанията планира съкращенията да бъдат доброволни, като на служителите ще бъдат предложени обезщетения за напускане или опции за частично пенсиониране.

Стратегията на Ford да преустанови производството на популярни европейски модели като Fiesta и Focus в полза на електрически SUV като Explorer и Capri досега не е намерила отклик на европейския пазар. Това се отразява в продажбите на компанията, които отбелязват спад от 14,3% в новите регистрации в Германия през 2024 година и намаляване на пазарния дял през последното десетилетие. В контраст с това, стратегията на компанията се оказва успешна в САЩ, където през 2024 година. се наблюдава 4,2% увеличение на продажбите, благодарение на силното търсене на електрическите и хибридни модели и на пикапа F-150.