Сбогом VW Touareg. Здравей ID.Touareg

Сбогом VW Touareg. Здравей ID.Touareg

17 Септември, 2025 12:08 618 1

Очаква се електрическа версия до края на това десетилетие

Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Volkswagen се готви да представи изцяло електрическа версия на своя флагмански SUV, Touareg, която ще се нарича ID. Touareg. Настоящият Touareg с бензинов двигател ще бъде спрян от производство през следващата година. Новият ID. Touareg не се очаква да бъде пуснат на пазара преди 2029 година, което ще му позволи да бъде първият модел на Volkswagen, който ще използва предстоящата SSP архитектура на компанията.

ID. Touareg ще използва нова архитектура и софтуер, разработени в сътрудничество с Rivian. Тази нова платформа първоначално беше предназначена за ID. Golf и ID. Roc, но пускането на тези модели на пазара е отложено за 2030 година поради опасения за разходите и усложненията, свързани с преминаването към производство на Golf с двигател с вътрешно горене.

Сбогом VW Touareg. Здравей ID.Touareg

Този стратегически ход включва и ясно разделение на пазарите. ID. Touareg се разработва специално за европейския пазар и няма да се продава в САЩ. Това решение отразява историческата предпочитания на американския пазар към по-големия, произведен на местно ниво Atlas, който има трети реда седалки, какъвто Touareg винаги е нямал. По същия начин, разработваният от Volkswagen Group за Северна Америка Scout EV на базата на Rivian няма да се продава в Европа.


