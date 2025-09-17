Новини
Водородът ще измести дизела, смятат от Toyota

Водородът ще измести дизела, смятат от Toyota

17 Септември, 2025 13:12 799 5

  • toyota-
  • дизел-
  • водород-

Компанията продължава инвестициите

Водородът ще измести дизела, смятат от Toyota - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Макар автомобилните производители инвестират сериозно в електромобилите, Toyota продължава да залага на водорода като жизнеспособен източник на гориво за бъдещето. Шон Ханли, вицепрезидент на Toyota Австралия, ясно заяви това в неотдавнашно интервю, като изрази убеждението си, че водородните двигатели в крайна сметка могат да заменят дизеловите. Той призна, че промяната не е непосредствена, но я счита за неизбежна в дългосрочен план.

„Дизелът няма да изчезне през следващото десетилетие, но след това мисля, че водородът ще го измести“, каза Ханли. Той добави: „В крайна сметка мисля, че дизелът – не в обозримо бъдеще, а в по-дългосрочен план – не мога да си представя, че дизелът ще бъде горивото на бъдещето, защото реалността е, че бензиновите [автомобили] могат да правят всичко, което и дизеловите, и дори нещо повече.“

Ангажиментът на Toyota към водорода е част от дългогодишната история на компанията с тази технология, която датира отпреди над 30 години, когато през 90-те години на миналия век тя разработи автомобили с горивни клетки, а през 2014 година достигна връх със серийното производство на Mirai. Компанията продължава да вярва в тази технология, въпреки че Ханли признава, че в момента „хората се отнасят с презрение към водорода“, главно поради огромните предизвикателства, свързани с инфраструктурата. За да се наложи водородът, ще е необходима значително по-стабилна мрежа за зареждане в пазари като Австралия и САЩ. Това предизвикателство беше подчертано от неотдавнашното решение на Shell да затвори всичките си седем водородни станции за леки автомобили в Калифорния, което е ясен удар за новосъздадената инфраструктура на ключов пазар.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 пълномащабен и непровокиран сарказъм

    1 3 Отговор
    водород е супер! Трябва да пробват и дирижабли да правят с него.

    13:29 17.09.2025

  • 2 Дюнер Мотор Спорт

    2 2 Отговор
    Представам си тежка техника като нагери, крановене, влечкачи, кораби на водород.

    13:39 17.09.2025

  • 3 Вервайте ми!

    2 2 Отговор
    Дай боже, Тойота Добрич са най-добрите!

    13:44 17.09.2025

  • 4 Тъп Глупънсбъркър

    2 0 Отговор
    То първо за водородът ти трябва ток за електролизата, който ток от някъде ще трябва да си го произведеш, а пък и после водородът много трудно се съхранява, освен трансформацията на енергия при добив и обратно т.е. още един цикъл, съпроводен с огромни загуби, като в крайна сметка напълваш го в бутилка и ако не го изразходваш почти веднага след не много време него вече го няма.

    14:03 17.09.2025

  • 5 Знайко

    1 0 Отговор
    Водорода има един съществен недостатък, труден и опакен е за съхранение, за транспорт. Автомобилните резервоари за водород са опасни, тежки и с малък капацитет.
    Най-доброто гориво е течното, етанол, бензин, дизел ... Бъдещето е на технологии превръщали водорода в течно автомобелно гориво. Според мен бъдещето е на биотехнологиите-етанол.

    14:17 17.09.2025