Водородът ще измести дизела, смятат от Toyota

Макар автомобилните производители инвестират сериозно в електромобилите, Toyota продължава да залага на водорода като жизнеспособен източник на гориво за бъдещето. Шон Ханли, вицепрезидент на Toyota Австралия, ясно заяви това в неотдавнашно интервю, като изрази убеждението си, че водородните двигатели в крайна сметка могат да заменят дизеловите. Той призна, че промяната не е непосредствена, но я счита за неизбежна в дългосрочен план.

„Дизелът няма да изчезне през следващото десетилетие, но след това мисля, че водородът ще го измести“, каза Ханли. Той добави: „В крайна сметка мисля, че дизелът – не в обозримо бъдеще, а в по-дългосрочен план – не мога да си представя, че дизелът ще бъде горивото на бъдещето, защото реалността е, че бензиновите [автомобили] могат да правят всичко, което и дизеловите, и дори нещо повече.“

Ангажиментът на Toyota към водорода е част от дългогодишната история на компанията с тази технология, която датира отпреди над 30 години, когато през 90-те години на миналия век тя разработи автомобили с горивни клетки, а през 2014 година достигна връх със серийното производство на Mirai. Компанията продължава да вярва в тази технология, въпреки че Ханли признава, че в момента „хората се отнасят с презрение към водорода“, главно поради огромните предизвикателства, свързани с инфраструктурата. За да се наложи водородът, ще е необходима значително по-стабилна мрежа за зареждане в пазари като Австралия и САЩ. Това предизвикателство беше подчертано от неотдавнашното решение на Shell да затвори всичките си седем водородни станции за леки автомобили в Калифорния, което е ясен удар за новосъздадената инфраструктура на ключов пазар.