Новата Toyota Land Cruiser FJ ще бъде представена доста по-рано от очакваното

Toyota е на път да развълнува ентусиастите на офроуда с пускането на нов, по-компактен SUV модел – Land Cruiser FJ. Компанията за първи път намекна за завръщането на емблематичното име преди две години, а сега се появиха нови, интригуващи подробности, които сочат към по-ранна премиера от очакваното.

Според японското издание Creative 331, моделът е планиран да бъде представен в Япония още през второто тримесечие на 2026 година. Под капака на новия FJ ще работи 2.7-литров четирицилиндров двигател с атмосферно пълнене, който вече е познат от базовите версии на Toyota Hilux. Този силов агрегат ще генерира 163 конски сили и 245 Нм въртящ момент, осигурявайки надеждна мощност за офроуд приключения.

Новият FJ ще бъде с размери, подобни на Toyota Corolla Cross, но изненадващо – малко по-къс. С дължина от 4.35 метра, той ще бъде дори по-къс от Corolla Cross, позиционирайки го като пряк конкурент на модели като Ford Bronco Sport по отношение на размера. Тази компактност, съчетана с офроуд възможности, ще го направи идеален за градска среда и за пресечени терени.

Въпреки разкритията за размерите и двигателя, платформата, на която ще бъде построен Land Cruiser FJ, остава неизвестна

Последни съобщения сочат използването на платформата IMV-0, която се използва в Hilux Champ. Съществува обаче проблем – тази платформа не отговаря на американските стандарти за безопасност, което поставя под въпрос нейното използване за северноамериканския пазар.

Преди това се предполагаше, че моделът може да получи здравата архитектура TNGA-F, която е в основата на Land Cruiser, Tacoma и Tundra, но все още няма официално потвърждение. Изборът на платформа ще бъде ключов за позиционирането на FJ на различните пазари.

Очаква се SUV-то да се продава и в Северна Америка, където вероятно ще се предлага с други двигатели, включително бензинова и хибридна версия, съобразени с местните изисквания и предпочитания. Възможно е Toyota да използва 2.4-литров турбо двигател с мощност от 326 к.с. за този пазар, предлагайки по-динамично шофиране.

Според изданието, премиерата на Land Cruiser FJ може да се състои по-рано от очакваното – още в края на октомври, по време на изложението за мобилност в Япония. Ако това се случи, ще бъде приятна изненада за всички фенове на Toyota и на офроуд сегмента.

Новият Toyota Land Cruiser FJ обещава да бъде вълнуващо допълнение към гамата на Toyota, съчетавайки емблематичното име с по-компактни размери и модерни технологии. С по-ранен дебют и различни опции за двигатели, този SUV има потенциала да се превърне в хит на глобалния пазар, особено сред тези, които търсят здрав и способен автомобил за приключения.