Новата Toyota Land Cruiser FJ ще бъде представена доста по-рано от очакваното

Toyota е на път да развълнува ентусиастите на офроуда с пускането на нов, по-компактен SUV модел – Land Cruiser FJ. Компанията за първи път намекна за завръщането на емблематичното име преди две години, а сега се появиха нови, интригуващи подробности, които сочат към по-ранна премиера от очакваното.
Според японското издание Creative 331, моделът е планиран да бъде представен в Япония още през второто тримесечие на 2026 година. Под капака на новия FJ ще работи 2.7-литров четирицилиндров двигател с атмосферно пълнене, който вече е познат от базовите версии на Toyota Hilux. Този силов агрегат ще генерира 163 конски сили и 245 Нм въртящ момент, осигурявайки надеждна мощност за офроуд приключения.
Новият FJ ще бъде с размери, подобни на Toyota Corolla Cross, но изненадващо – малко по-къс. С дължина от 4.35 метра, той ще бъде дори по-къс от Corolla Cross, позиционирайки го като пряк конкурент на модели като Ford Bronco Sport по отношение на размера. Тази компактност, съчетана с офроуд възможности, ще го направи идеален за градска среда и за пресечени терени.
Въпреки разкритията за размерите и двигателя, платформата, на която ще бъде построен Land Cruiser FJ, остава неизвестна
Последни съобщения сочат използването на платформата IMV-0, която се използва в Hilux Champ. Съществува обаче проблем – тази платформа не отговаря на американските стандарти за безопасност, което поставя под въпрос нейното използване за северноамериканския пазар.
Преди това се предполагаше, че моделът може да получи здравата архитектура TNGA-F, която е в основата на Land Cruiser, Tacoma и Tundra, но все още няма официално потвърждение. Изборът на платформа ще бъде ключов за позиционирането на FJ на различните пазари.
Очаква се SUV-то да се продава и в Северна Америка, където вероятно ще се предлага с други двигатели, включително бензинова и хибридна версия, съобразени с местните изисквания и предпочитания. Възможно е Toyota да използва 2.4-литров турбо двигател с мощност от 326 к.с. за този пазар, предлагайки по-динамично шофиране.
Според изданието, премиерата на Land Cruiser FJ може да се състои по-рано от очакваното – още в края на октомври, по време на изложението за мобилност в Япония. Ако това се случи, ще бъде приятна изненада за всички фенове на Toyota и на офроуд сегмента.
Новият Toyota Land Cruiser FJ обещава да бъде вълнуващо допълнение към гамата на Toyota, съчетавайки емблематичното име с по-компактни размери и модерни технологии. С по-ранен дебют и различни опции за двигатели, този SUV има потенциала да се превърне в хит на глобалния пазар, особено сред тези, които търсят здрав и способен автомобил за приключения.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тойота Секвоя
12:25 03.10.2025
2 странно
Коментиран от #3
12:35 03.10.2025
3 авто фен
До коментар #2 от "странно":Новия дизайнерски шеф на Тойота англичанина Саймън Хъмфрис трябва да бъде разстрелян, защото колите на Тойота заприличаха на колички от ЛЕГО. Вижте новия Hilux Champ, вижте новия Land Cruiser 250, че прилича на недовършена УАЗ-ка, Corolla Cross дизайнерска безидейност,а Yaris Cross като блъснат в стената. За таблата да не говорим,като че ли са от преди 35 години, много копчета и някакви екрани по средата на таблото като в такси.
12:42 03.10.2025