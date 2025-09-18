Dacia Duster се превърна в пикап

Dacia представи нова пикап версия на най-новия си Duster, модел, който е преобразуван в двойна кабина с необичайно малка товарна платформа. Автомобилът, който е наследник на предишния пикап на Dacia, е разработен в сътрудничество с румънския производител на каросерии Romturingia.

Дизайнът на пикапа Duster е резултат от контрол на разходите, тъй като преобразуването в пълен пикап би било твърде скъпо. Задните врати и линията на покрива на модела са запазени до голяма степен, като е оставена малка товарна площ с дължина само 1050 милиметра и ширина 1000 милиметра. Въпреки размерите си, платформата има товароносимост 430 кг и е оборудвана с метални релси и точки за колани.

Въпреки че е значително по-скъп от стандартния Duster, с цена, започваща от над 31 000 евро в Румъния, пикапът Duster остава далеч по-евтин от конкурентите си. Той струва с около 10 000 евро по-малко от Toyota Hilux и е дори по-достъпен в сравнение с Ford Ranger и Volkswagen Amarok. Dacia избра този път, за да предложи по-рентабилно полезно превозно средство. Новият Duster pickup в момента се предлага на румънския пазар.