Dacia Duster се превърна в пикап

Dacia Duster се превърна в пикап

18 Септември, 2025 14:50 785 3

Румънци преобразиха последната версия на кросоувъра

Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Dacia представи нова пикап версия на най-новия си Duster, модел, който е преобразуван в двойна кабина с необичайно малка товарна платформа. Автомобилът, който е наследник на предишния пикап на Dacia, е разработен в сътрудничество с румънския производител на каросерии Romturingia.

Дизайнът на пикапа Duster е резултат от контрол на разходите, тъй като преобразуването в пълен пикап би било твърде скъпо. Задните врати и линията на покрива на модела са запазени до голяма степен, като е оставена малка товарна площ с дължина само 1050 милиметра и ширина 1000 милиметра. Въпреки размерите си, платформата има товароносимост 430 кг и е оборудвана с метални релси и точки за колани.

Въпреки че е значително по-скъп от стандартния Duster, с цена, започваща от над 31 000 евро в Румъния, пикапът Duster остава далеч по-евтин от конкурентите си. Той струва с около 10 000 евро по-малко от Toyota Hilux и е дори по-достъпен в сравнение с Ford Ranger и Volkswagen Amarok. Dacia избра този път, за да предложи по-рентабилно полезно превозно средство. Новият Duster pickup в момента се предлага на румънския пазар.


  • 1 Буха ха

    5 1 Отговор
    Трябва да си много тъпа мисирка за да сравняваш това недоразумение с Хайлукс. При цена над 31 хиляди евро,, не сме далеч от истински пикап като Исузу Д-макс

    15:02 18.09.2025

  • 2 😁😁😁

    3 0 Отговор
    Неудачия вътре евтини пластмаси даже шофьора отляво няма джойстик да регулира огледалото отдясно само човека отдясно, ако има такъв го регулира с една ръчка ето такава 🕹️. Окачването е пружини и играе, като лодка.

    15:08 18.09.2025

  • 3 Гост

    2 0 Отговор
    Сложете му една антена и го бройте марсоход!
    Това може на бъде влачено ох Ф150 без последния да разбере .... Пикап...., блях...

    15:31 18.09.2025