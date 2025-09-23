Тунинг версии за Dacia Bigster

Гамата на кросоувъра Dacia Bigster 2025 се разширява с две нови и интересни модификации – спортна и офроуд версия. Тунингът на моделите е дело на германската компания Carpoint, която вече има опит в модифицирането на по-малкия събрат на модела, Duster.

Dacia Bigster Redust Offroad за приключения извън пътя

Тази версия е създадена специално за любителите на офроуда. Тя е оборудвана с офроуд гуми с размери 235/65 R16, предпазен пластмасов бодикит, стъпала и багажник на покрива, които осигуряват допълнително място за багаж и аксесоари. За по-добра видимост има и допълнителна оптика, а на предния капак е добавен въздухозаборник.

Dacia Bigster Redust Offroad се предлага с хибридни двигатели със задвижване на всички колела, като мощността им е 131 или 155 к.с.. Цената на модела започва от 36 290 евро. За тези, които желаят да персонализират своя автомобил, компонентите от тунинг комплекта могат да бъдат закупени и поотделно. Например, багажникът на покрива струва 999 евро, стъпалата са 799 евро, а гумите с джантите – 3 398 евро.

Dacia Bigster Redust Sport за спортни усещания

За разлика от офроуд версията, Dacia Bigster Redust Sport е ориентиран към динамичното шофиране. Кросоувърът е оборудван с нископрофилни гуми и 20-инчови джанти. Спортната визия е допълнена от лъскави черни разширения на калниците и въздухозаборник на предния капак.

Тази версия може да бъде закупена с всеки от двигателите в гамата на Dacia Bigster. Цената ѝ все още не е обявена, но се очаква да бъде по-ниска от тази на Redust Offroad варианта.