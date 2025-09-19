Видео и подробности за новата най-бързата кола в света

Китайската компания BYD за пореден път предизвика сензация в автомобилния свят, публикувайки видео с най-бързата кола в света – Yangwang U9. Този хиперавтомобил не просто разширява границите на възможното, а буквално ги пренаписва. Със своите невероятни 2978 к.с. (2220 kW), той официално заема титлата „най-мощен автомобил в света“.

Мощността на Yangwang U9 идва от четири независими електрически мотора, като всеки един от тях генерира 555 kW. Тази конфигурация осигурява изумително съотношение от 1200 к.с. на тон тегло. За сравнение, дори прочутият Koenigsegg Jesko Absolut, който държеше рекорда за най-бърз сериен автомобил, изглежда скромен със своите 986 к.с./тон. Не е изненада, че предишният прототип на BYD достигна скорост от 472,41 км/ч, поставяйки нов световен рекорд за електрически автомобил.

За да се справи с такава огромна мощност, BYD интегрира революционна технология. Една от ключовите иновации е 1200-волтовата архитектура, която осигурява стабилна мощност на двигателите дори при екстремни скорости. Друга отличителна черта е системата DiSus-X, която „нивелира“ каросерията в реално време, позволявайки на автомобила не само да развива главоломна скорост, но и да влиза послушно в завои. За да се гарантира сцеплението на пистата, BYD е разработил специални полу-слик гуми, способни да издържат на скорости до 500 км/ч.

Все още няма официални технически данни за финалната версия на Yangwang U9 или дата за старта на серийното производство, но едно е сигурно – BYD вече не просто се съревновава, а предизвиква гигантите в света на хиперколите. Техният модел е директно предизвикателство към утвърдените имена като Tesla и Koenigsegg, което показва, че китайската компания е решена да пренапише правилата на играта и да се наложи като лидер в сегмента на екстремните електрически автомобили. Това е ясен знак, че бъдещето на високоскоростните автомобили е електрическо и идва от изток.