Новини
Авто »
Видео и подробности за новата най-бързата кола в света

Видео и подробности за новата най-бързата кола в света

19 Септември, 2025 11:00 931 11

  • byd-
  • скорост-
  • най-бърза кола

Новият крал на скоростта е BYD Yangwang U9

Видео и подробности за новата най-бързата кола в света - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Китайската компания BYD за пореден път предизвика сензация в автомобилния свят, публикувайки видео с най-бързата кола в света – Yangwang U9. Този хиперавтомобил не просто разширява границите на възможното, а буквално ги пренаписва. Със своите невероятни 2978 к.с. (2220 kW), той официално заема титлата „най-мощен автомобил в света“.

Мощността на Yangwang U9 идва от четири независими електрически мотора, като всеки един от тях генерира 555 kW. Тази конфигурация осигурява изумително съотношение от 1200 к.с. на тон тегло. За сравнение, дори прочутият Koenigsegg Jesko Absolut, който държеше рекорда за най-бърз сериен автомобил, изглежда скромен със своите 986 к.с./тон. Не е изненада, че предишният прототип на BYD достигна скорост от 472,41 км/ч, поставяйки нов световен рекорд за електрически автомобил.

За да се справи с такава огромна мощност, BYD интегрира революционна технология. Една от ключовите иновации е 1200-волтовата архитектура, която осигурява стабилна мощност на двигателите дори при екстремни скорости. Друга отличителна черта е системата DiSus-X, която „нивелира“ каросерията в реално време, позволявайки на автомобила не само да развива главоломна скорост, но и да влиза послушно в завои. За да се гарантира сцеплението на пистата, BYD е разработил специални полу-слик гуми, способни да издържат на скорости до 500 км/ч.

Все още няма официални технически данни за финалната версия на Yangwang U9 или дата за старта на серийното производство, но едно е сигурно – BYD вече не просто се съревновава, а предизвиква гигантите в света на хиперколите. Техният модел е директно предизвикателство към утвърдените имена като Tesla и Koenigsegg, което показва, че китайската компания е решена да пренапише правилата на играта и да се наложи като лидер в сегмента на екстремните електрически автомобили. Това е ясен знак, че бъдещето на високоскоростните автомобили е електрическо и идва от изток.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ИВАН

    6 1 Отговор
    Обикновените хора все повече обедняват, планетата се задушава от пластмаси и отрови, а тия какво измислили.

    11:10 19.09.2025

  • 2 Кога

    3 0 Отговор
    Кога евро режимите ще стигнат Китай?

    11:20 19.09.2025

  • 3 смех

    0 0 Отговор
    Най бързата не беше ли на Мехмед От Сапунджево. Даже и слави го рекламираше

    11:21 19.09.2025

  • 4 Евро демократ

    0 0 Отговор
    Марионетен нпо режим бях макло ас.

    11:21 19.09.2025

  • 5 пенционер

    1 0 Отговор
    колко ли данък и застраховка ще плащам при толкова много коне - 2978 коня, пенцията за цяла година може да не стигне

    11:26 19.09.2025

  • 6 Хеми значи бензин

    1 1 Отговор
    Общо взето глу пости не могат да го докажат а и китайски гуми не мерси.
    Това на час трябва да се захранва от батерия с капацитет 2200 квтч абсолютно непостижимо.

    11:27 19.09.2025

  • 7 Буха ха

    0 1 Отговор
    НоваТА най-бързаТА колаТА

    11:28 19.09.2025

  • 8 СЗО

    2 0 Отговор
    Кога ще ги стигнем.....китайците.

    Коментиран от #10

    11:40 19.09.2025

  • 9 Знайко

    1 0 Отговор
    Единствено максималната скорост е показател за истинска мощност. И то когато я поддържа в рамките на поне десетина минути.

    Как така ДВГ автомобил 120 к.с. вдига 180 км/ч. как 200 к.с. ДВГ автомобил вдига 240 км/ч.? А максималната скорост на Тесла с 400 к.с. е саво 180 км/ч.?

    11:58 19.09.2025

  • 10 Весело

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "СЗО":

    Време е да обявим война на китайците, че да ни пороби следващата номер 1 световна икономика. Че последните 2 пъти нямахме късмет с поробителите, нито с османците случиха нито с московците.

    12:01 19.09.2025

  • 11 4954

    0 0 Отговор
    Годишният данък за София е 4942,61 лв.

    12:02 19.09.2025