Проблеми в новия автомобилен рай: BYD отчита спад на печалбата

Китайският автомобилен гигант BYD, който е най-големият производител на електрически автомобили в света, отчете първи тримесечен спад на печалбата си от три години и половина. Според Ройтерс, нетната печалба за второто тримесечие е 6.4 милиарда юана, което е с близо 30% по-малко спрямо същия период на предходната година.

Защо печалбата намалява?

Спадът се дължи на няколко основни фактора. Най-значимият от тях е ожесточената ценова война на китайския пазар. Тя оказва силен натиск върху рентабилността на цялата индустрия. Друга причина е държавната регулация, която задължава производителите да плащат по-бързо на своите доставчици.

Трудностите на китайския пазар

BYD генерира почти 80% от своите продажби в Китай. За трети пореден месец продажбите на компанията на вътрешния пазар намаляват. Производството също пада за първи път от 17 месеца.

Въпреки амбициозната цел на BYD да продаде 5.5 милиона автомобила годишно, през първите седем месеца компанията е реализирала само 2.49 милиона, което е едва 45% от годишния план. Анализаторите вече изразяват песимизъм относно постигането на поставените цели.