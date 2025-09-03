Проблеми в новия автомобилен рай: BYD отчита спад на печалбата

Китайският автомобилен гигант BYD, който е най-големият производител на електрически автомобили в света, отчете първи тримесечен спад на печалбата си от три години и половина. Според Ройтерс, нетната печалба за второто тримесечие е 6.4 милиарда юана, което е с близо 30% по-малко спрямо същия период на предходната година.
Защо печалбата намалява?
Спадът се дължи на няколко основни фактора. Най-значимият от тях е ожесточената ценова война на китайския пазар. Тя оказва силен натиск върху рентабилността на цялата индустрия. Друга причина е държавната регулация, която задължава производителите да плащат по-бързо на своите доставчици.
Трудностите на китайския пазар
BYD генерира почти 80% от своите продажби в Китай. За трети пореден месец продажбите на компанията на вътрешния пазар намаляват. Производството също пада за първи път от 17 месеца.
Въпреки амбициозната цел на BYD да продаде 5.5 милиона автомобила годишно, през първите седем месеца компанията е реализирала само 2.49 милиона, което е едва 45% от годишния план. Анализаторите вече изразяват песимизъм относно постигането на поставените цели.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ККП
Коментиран от #2
12:28 03.09.2025
2 точно тея
До коментар #1 от "ККП":правят такситата в Китай, на половин милион километра са си с оригиналната батерия и електромотор и трети комолект накладки
Коментиран от #3
12:42 03.09.2025
3 Точно тези таксита
До коментар #2 от "точно тея":Които са на половин милион километра, са произвеждани с три поколения по стари батерии от днешните.
По онова време желязофосфатните батерии на тези таксита имаха 4 пъти по кратък живот от днешното поколение и се зареждаха 8 пъти по-бавно.
Какво ще е след още 5-6 години и две-три поколения батерии до тогава? Колко по-бързо от днешните 5 минути ще се зареждат? А за живота на батерията дори няма да питам, защото няма никакъв практически смисъл от милионите километри които могат да изминат, защото никой няма да ги измине на практика.
12:51 03.09.2025
4 Хаха
13:15 03.09.2025
13:47 03.09.2025