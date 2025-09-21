Volkswagen подготвя нови, още по-евтини електрически автомобили

Дълго време електрическите автомобили бяха считани за лукс, недостъпен за масовия купувач. Но тази ера изглежда е към своя край. Volkswagen Group прави решителна стъпка към електрификацията, представяйки изцяло нова платформа и батерия, които ще проправят пътя за най-достъпните електрически модели на пазара.

На автомобилното изложение в Мюнхен компанията показа четири прототипа, които са максимално близки до серийното производство: CUPRA Raval, Skoda Epiq, Volkswagen ID.Polo и кросоувърът ID.Cross. Тези модели са част от стратегията на концерна за създаване на достъпни електромобили с цени, започващи от около 20 000 евро.

Ключът към успеха на тази стратегия е новата платформа MEB Entry и иновативната батерия. Вместо да разполага батерията по цялата площ между осите, Volkswagen е избрал различен подход, който подобрява баланса и понижава центъра на тежестта. Това осигурява по-добро управление и стабилност – качества, които са особено важни за градските автомобили. Тази технология ще бъде използвана и в бъдещи модели като подготвяния Audi Q2 e-tron.

За да намали разходите и да мащабира производството, Volkswagen ще използва така наречените "унифицирани клетки". Тези универсални батерийни клетки, с размери на видеокасета, могат да се адаптират към различни химични състави. В по-достъпните версии ще се използват литиево-ферофосфатни батерии, докато по-скъпите ще разчитат на литиево-йонни. В бъдеще се очакват и твърдотелни батерии, които ще предложат още по-голям технологичен скок.

Производството на тези батерии ще бъде съсредоточено в новия гигантски завод в Сагунто, Испания, който е ключов елемент от стратегията на Volkswagen Group за електрическа мобилност в Европа. Енергийната плътност на новите батерии достига 660 Wh/l, което надвишава настоящите модели от семейството ID. Това ще осигури пробег до 450 км с едно зареждане и бързо възстановяване на енергията, като батерията ще може да се зареди до 80% за кратко време.

Сред представените модели има по нещо за всеки. Volkswagen ID.Polo ще получи и спортна версия GTi, която ще бъде първият електрически „горещ хечбек“ в историята на марката. ID.Cross ще предложи по-универсален формат, докато CUPRA Raval ще се фокусира върху спортния характер. Skoda Epiq, със своята практичност и разумна цена, може да се окаже най-големият търговски успех в този сегмент.

С тази мащабна стратегия Volkswagen Group се позиционира в директна конкуренция с други производители като Renault, Hyundai и Dacia, които също инвестират сериозно в достъпни електрически автомобили. Това означава, че бъдещето на електрическата мобилност е не само по-зелено, но и по-достъпно от всякога.