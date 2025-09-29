Драстичната разлика в цените: VW Golf 2026 е два пъти по-евтин в Китай, отколкото в Германия

Официалното стартиране на продажбите на новия Volkswagen Golf 2026 в Китай предизвика вълна от коментари, след като стана ясно, че цената на популярния хечбек е почти наполовина от тази на европейския пазар.

Докато базовият модел Golf 2026 в Германия стартира от внушителните 29,4 хиляди евро, китайските потребители могат да го закупят на цени, вариращи от 129,9 до 158,9 хиляди юана, което се равнява на приблизително 15,5 до 19 хиляди евро. Тази огромна разлика в цените подчертава разликите в пазарната стратегия и производствените разходи между двата ключови региона за Volkswagen.

Обновления, насочени към азиатския пазар

Въпреки че външният вид на Golf 2026 остава почти непроменен спрямо предходната моделна година, запазвайки своите компактни пропорции (дължина 4282 мм, междуосие 2631 мм), основните новости са фокусирани върху интериора и оборудването.

Ключови промени в оборудването включват:

Музикална система: Модернизирана мултимедийна система във всички версии.

Дистанционен старт: Добавена е функция за дистанционно стартиране на двигателя.

Амбиентно осветление: Във версията 300TSI Pro, броят на цветовете за амбиентното осветление е увеличен от 10 на 30.

Спорно решение: В същата версия, централната въздушна възглавница, която преди е била стандартна, сега е превърната в опция, което може да се тълкува като мярка за намаляване на разходите.

R-Line: Връщане към физическите бутони и нови технологии

Най-значимите промени са във версията 300TSI R-Line, където Volkswagen е отстъпил пред потребителските предпочитания:

Волан: Сензорните контроли на волана са заменени обратно с физически бутони, след като сензорното управление беше широко критикувано от шофьорите.

Материали: Естествената кожа е заменена с модерен микрофибърен материал.

Технологии: Добавени са функции като дистанционно паркиране (RPA) и Bluetooth дигитален ключ.

Безжично зареждане: Мощността за безжично зареждане на смартфони е увеличена от 15 на 40 W, съобразявайки се с високите стандарти за бързо зареждане на китайския пазар.

Въпреки тези подобрения, R-Line губи някои предишни функции, включително лостчетата за превключване на предавките от волана и поддръжката за показване на нивото на PM2.5 във въздуха.

По отношение на задвижването, Golf 2026 остава консервативен. Всички нива на оборудване използват добре познатия 1,5-литров бензинов двигател с турбокомпресор, предлагащ 160 к.с. (118 kW) и 250 Nm въртящ момент. Той работи в тандем със 7-степенна роботизирана скоростна кутия със "сух" двоен съединител – доказана, но не иновативна силова установка.

Разликата в цените между Китай и Германия е забележително явление, което показва агресивната ценова политика на VW за азиатския пазар, където конкуренцията от местните производители е изключително силна.