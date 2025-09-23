Subaru прекратява производството на емблематичното Legacy

След 36 години на производство, Subaru официално прекрати производството на своя емблематичен модел Legacy. Последният автомобил слезе от поточната линия в завода на Subaru of Indiana Automotive (SIA) в Лафайет, Индиана, на 12 септември 2025 г. Това е седан от серията Limited, боядисан в цвят Magnetite Gray, оборудван с 2,5-литров боксерен двигател, 182 конски сили и задвижване на всички колела. Интересен факт е, че последният произведен екземпляр няма да бъде изложен в музей, а ще бъде изпратен за продажба при дилър, точно както всички останали бройки.

Моделът Legacy се появява за първи път през 1989 г. и бързо се превръща в ключов за марката. Това е и първият автомобил на Subaru, произведен в САЩ. През годините са произведени над 1,4 милиона бройки от шестте поколения на модела, които се продават в Япония, САЩ, Европа, Австралия и Русия. Legacy помага на Subaru да се утвърди на северноамериканския пазар, превръщайки се в един от основните играчи в сегмента на автомобилите със задвижване на всички колела.

Моделът оставя следа и в моторните спортове. В началото на 90-те години на Legacy RS с 2,0-литров турбо двигател е поставен световен рекорд на FIA за 100 000 километра със средна скорост от над 222 км/ч, който остава ненадминат и до днес. През 1993 г. именно с Legacy RS, Colin McRae печели първата си победа в Световния рали шампионат (WRC), поставяйки началото на триумфалната ера на Subaru в този спорт.

Legacy е и основата, върху която е създаден един от най-успешните кросоувъри на компанията – Subaru Outback. От 1995 г. версията Outback на базата на комбито Legacy постепенно се развива и придобива огромна популярност в САЩ и други страни, докато през 2000-те години се отделя като самостоятелен модел.

През годините Legacy предлага различни версии, ориентирани към водача, като например модификацията от четвърто поколение с 2,5-литров турбо двигател с 250 к.с. или версията Legacy spec.B, която получава елементи от спортния WRX. Моделът предлага и варианти с шестцилиндрови боксерни двигатели, като най-известен е 3.6-литровият атмосферен агрегат на 3.6R.

Въпреки това, с течение на времето Legacy постепенно губи емблематичния си статут и се превръща в по-практичен семеен седан, докато Subaru се фокусира върху имиджа си на марка за любители на активния отдих и рали фенове.

Спирането на производството на Legacy символизира края на една ера за Subaru. След като Legacy бъде изваден от поточната линия, заводът в Индиана ще спре и производството на кросоувъра Outback. От октомври 2025 г. в същия завод ще започне сглобяването на следващото поколение на Subaru Forester, а през пролетта на 2026 г. към него ще се присъедини и хибридната му версия. Понастоящем заводът в Лафайет продължава да произвежда моделите Ascent и Crosstrek, които остават ключови за американския пазар.