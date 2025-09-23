Най-евтината Tesla ще се лиши от множество удобства

Дългоочакваният бюджетен автомобил на Tesla, за който се смята, че е опростена версия на популярния Model Y, се приближава към производството. Наличието на прототипи и нови подробности, открити в бордовия софтуер на автомобила, дават по-ясна представа за това доколко Tesla е готова да стигне, за да понижи цената.

Според GreenTheOnly, известен софтуерен детектив на тема Tesla, който често разкрива скрити функции, най-значителната промяна ще бъде липсата на характерния панорамен стъклен покрив. Той ще бъде заменен с по-икономичен стоманен панел, а премиум системата за осветление, която дебютира в обновения Model Y, също ще бъде премахната. Много от удобствата и функциите за комфорт, които определят настоящия Model Y, се намаляват. Те включват електрически сгъваеми огледала, лампи за осветяване на земята, сензорен екран за пътниците на задната седалка и дори нагревател за камерата за заден ход. Централната система „airwave“, която контролира уникалния дизайн на вентилационните отвори на автомобила, също ще бъде премахната.

В по-широкия си стремеж да намали разходите, автомобилът ще използва по-достъпни части за окачването, опростени контроли за седалките и базов комплект 18-цолови джанти. В изненадващ ход се казва, че системата за наблюдение на налягането в гумите също ще бъде премахната. Освен това автомобилът ще се предлага с две опростени опции за аудио система, което е значително отклонение от усъвършенстваната технология в кабината на настоящия модел. Въпреки че Tesla все още не е потвърдила официално датата на пускане на пазара, спекулациите сочат, че моделът може да бъде пуснат през четвъртото тримесечие, като първоначално ще бъде наличен в Китай, преди да бъде представен на други световни пазари.