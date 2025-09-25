Новата батерия на Panasonic обещава 725 км пробег за Tesla Model Y

Японският технологичен гигант Panasonic обяви разработването на иновативна батерия, която има потенциала да пренапише правилата на играта в сегмента на електромобилите. Според корпорацията, новата технология може да увеличи пробега на Tesla Model Y до повече от 725 километра с едно зареждане, което представлява скок от близо 145 километра спрямо сегашните постижения.

Ключът към този впечатляващ резултат е уникален подход към формирането на енергийните клетки, който позволява значително увеличаване на енергийната плътност без промяна на физическите размери на батерийния пакет.

Литиево-Металният Анод е тениално решение. Вместо да залага на традиционния анод по време на производството, Panasonic предлага различна схема. При нея литиево-метален анод се формира естествено вътре в батерията след първия цикъл на зареждане.

Този метод освобождава допълнително пространство в клетката, което може да бъде използвано за поместване на по-големи количества активни катодни материали, включително никел, кобалт и алуминий. Според компанията, този нов подход ще осигури до 25% увеличение на енергийната плътност.

Това означава не само по-дълъг пробег, но и възможност за изграждане на по-леки батерийни пакети, които изискват по-малко клетки за постигане на същата или по-висока автономност.

Технологията се очаква да бъде налична до края на 2027 година. Въпреки че производствените разходи все още не са обявени, ако Panasonic успее да изпълни обещанията си, това ще бъде истински пробив.

Корпорацията заема специално място в историята на електрическите превозни средства, тъй като беше единственият голям производител, подкрепил Tesla в ранните ѝ години. Впоследствие обаче, пазарът беше доминиран от корейски и китайски конкуренти. Сега Panasonic се опитва да си върне лидерството благодарение на тази иновативна технология, която има потенциала да промени баланса на силите в световната битка за пазара на батерии.

Ключовото предизвикателство пред японските инженери остава осигуряването на стабилност, издръжливост и достъпна цена на новите клетки при серийното им внедряване. Ако тези условия бъдат покрити, 25-процентовото увеличение на плътността може да открие значителни перспективи не само за Tesla, но и за цялата автомобилна индустрия.