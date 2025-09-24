Новини
Русия отново е най-големият вносител на китайски автомобили в света

Русия отново е най-големият вносител на китайски автомобили в света

24 Септември, 2025 09:57 494 9

  русия
  кигай
  внос
  китайски автомобили

Възход и падение: Как руският пазар влияе на китайските автомобили

Русия отново е най-големият вносител на китайски автомобили в света - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

За пореден път Русия се утвърди като най-големият вносител на китайски автомобили в света, след като през август вносът на леки автомобили достигна почти 800 милиона долара. Тази новина, която идва от данни на китайските митници, показва значително възстановяване на търсенето, след като по-рано през годината пазарът претърпя сериозен спад.

През 2025 година вносът на китайски автомобили в Русия намаля драстично – от 9,15 милиарда долара на 4,1 милиарда долара. Основната причина за това беше увеличението на таксата за рециклиране – еднократно плащане, налагано върху всеки автомобил, който се внася или произвежда в Русия. Тази мярка оказа силно влияние върху цените и временно измести Русия от челната позиция на вносител.

През април Мексико и Обединените арабски емирства дори я изпревариха, което за първи път от две години промени динамиката на пазара. Сега обаче Русия си възвръща позициите, като само през август вносът на автомобили е нараснал с една четвърт спрямо юли.

Въпреки възхода, експертите предвиждат нови предизвикателства. Следващото преразглеждане на таксата за рециклиране през ноември отново може да доведе до поскъпване на вноса, тъй като популярни модели се очаква отново да се поскъпнат.

На фона на тези промени, общият износ на Китай продължава да расте, достигайки 10,2 милиарда долара за месец август 2025 година. Това показва, че дори при флуктуации на отделни пазари, глобалното търсене на китайски автомобили остава силно.


  • 1 Даа

    5 2 Отговор
    Ще напълнят руснята със скраб

    10:03 24.09.2025

  • 2 Еми като си нямат собствени...

    3 1 Отговор
    Така ще е....

    10:06 24.09.2025

  • 3 Трол

    3 1 Отговор
    Русия е най-големият износител на китайски дронове.

    10:06 24.09.2025

  • 4 Пламен

    3 1 Отговор
    Скъсаняци ще карат трошляци

    10:17 24.09.2025

  • 5 Северноатлантик

    2 0 Отговор
    Западът поне няма нужда да рециклира автопарка си : когато там сметнат автомобил за ненужен , той заминава за България .

    Коментиран от #9

    10:18 24.09.2025

  • 6 Чичак

    2 0 Отговор
    Гола вода и как в ушите
    Аз се кефя на Тойота Корола

    10:18 24.09.2025

  • 7 И защо

    1 0 Отговор
    Ги купуват руснаците ,като бензин Нет

    10:18 24.09.2025

  • 8 Руснаците

    0 0 Отговор
    Са високо технологична нация хухуху

    10:20 24.09.2025

  • 9 Пламен

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Северноатлантик":

    и е в пъти по добър от китайските гов.а
    дай ми запазена Хонда, избирай си китайско г.вно

    10:20 24.09.2025