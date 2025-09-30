Болшинството китайски автомобилни марки няма да оцелеят през следващите десет години

Китайската автомобилна индустрия е безспорно най-динамичната, но и най-фрагментираната в света. С множество марки и стартиращи компании, въпросът е не кои ще пробият, а кои ще оцелеят през следващото десетилетие. Подробна инфографика, съставена от индустриалния анализатор Фелипе Муньос, хвърля светлина върху сложния пазарен пейзаж и очертава потенциалните губещи.
Четирите гиганта
Анализът ясно показва, че пазарът е здраво държан от четири основни групи, които представляват 56% от всички продажби в Китай. Това са:
Geely: Най-диверсифицираната група, която включва Volvo, Lotus, Polestar, Smart, както и китайските марки Zeekr, Lynk & Co, Galaxy и др.
BYD: Групата с по-фокусирано портфолио, състоящо се от BYD, Denza, YangWang и Fan Cheng Bao.
Chery: Държавна собственост, с марки като Omoda, Jetour, Exeed, iCar и Jaecoo.
Changan: Също държавна собственост, притежаваща Avatr, Deepal, Nevo и Volga.
Тези четири групи, заедно с други големи играчи като SAIC (MG), JAC и BAIC, са силно ангажирани с държавата и получават субсидии от местните власти, което допълнително бетонира тяхната доминация и стабилност.
Пирамида на позиционирането: Кой е на ръба?
За да обясни рисковете, Муньос е подредил марките в пирамида според тяхното пазарно позициониране. На върха са ултра-премиум марки като Hongqi и YangWang, следвани от високотехнологичните претенденти – новите звезди Xiaomi, Nio, Li Auto и Xpeng. Тези компании, въпреки че са стартъпи, успяват да избегнат поглъщане досега и имат силни позиции в средния и високия клас. Истинският риск обаче е в основата на пирамидата. Ето и бюджетните марки, които едва ли ще оцелеят.
Базовото ниво се състои от по-стари бюджетни марки, които са малко известни извън Китай. В тази рискова група попадат имена като Sinogold, Hima и BAW.
Според Муньос, тези компании рискуват да изчезнат първи. Причината е проста: китайските купувачи все повече се обръщат към по-модерните, технологично напреднали и субсидирани компании, изоставяйки старите, бюджетни предложения. Макар че е напълно възможно някои от тях да бъдат погълнати от по-големите групи, самостоятелното съществуване на болшинството китайски марки е поставено под въпрос.
Ясно е, че водещите китайски производители ще играят ключова роля в глобалната индустрия. Но тази експанзия ще дойде за сметка на десетки по-малки играчи, които ще бъдат принудени да се влеят в гигантите или да напуснат пазара. Това е неизбежната консолидация в един пренаситен пазар.
