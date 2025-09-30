Новини
Болшинството китайски автомобилни марки няма да оцелеят през следващите десет години

30 Септември, 2025

Четири гиганта ще доминират пазара

Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Китайската автомобилна индустрия е безспорно най-динамичната, но и най-фрагментираната в света. С множество марки и стартиращи компании, въпросът е не кои ще пробият, а кои ще оцелеят през следващото десетилетие. Подробна инфографика, съставена от индустриалния анализатор Фелипе Муньос, хвърля светлина върху сложния пазарен пейзаж и очертава потенциалните губещи.

Четирите гиганта

Анализът ясно показва, че пазарът е здраво държан от четири основни групи, които представляват 56% от всички продажби в Китай. Това са:
Geely: Най-диверсифицираната група, която включва Volvo, Lotus, Polestar, Smart, както и китайските марки Zeekr, Lynk & Co, Galaxy и др.
BYD: Групата с по-фокусирано портфолио, състоящо се от BYD, Denza, YangWang и Fan Cheng Bao.
Chery: Държавна собственост, с марки като Omoda, Jetour, Exeed, iCar и Jaecoo.
Changan: Също държавна собственост, притежаваща Avatr, Deepal, Nevo и Volga.

Тези четири групи, заедно с други големи играчи като SAIC (MG), JAC и BAIC, са силно ангажирани с държавата и получават субсидии от местните власти, което допълнително бетонира тяхната доминация и стабилност.

Пирамида на позиционирането: Кой е на ръба?

За да обясни рисковете, Муньос е подредил марките в пирамида според тяхното пазарно позициониране. На върха са ултра-премиум марки като Hongqi и YangWang, следвани от високотехнологичните претенденти – новите звезди Xiaomi, Nio, Li Auto и Xpeng. Тези компании, въпреки че са стартъпи, успяват да избегнат поглъщане досега и имат силни позиции в средния и високия клас. Истинският риск обаче е в основата на пирамидата. Ето и бюджетните марки, които едва ли ще оцелеят.

Базовото ниво се състои от по-стари бюджетни марки, които са малко известни извън Китай. В тази рискова група попадат имена като Sinogold, Hima и BAW.

Според Муньос, тези компании рискуват да изчезнат първи. Причината е проста: китайските купувачи все повече се обръщат към по-модерните, технологично напреднали и субсидирани компании, изоставяйки старите, бюджетни предложения. Макар че е напълно възможно някои от тях да бъдат погълнати от по-големите групи, самостоятелното съществуване на болшинството китайски марки е поставено под въпрос.

Ясно е, че водещите китайски производители ще играят ключова роля в глобалната индустрия. Но тази експанзия ще дойде за сметка на десетки по-малки играчи, които ще бъдат принудени да се влеят в гигантите или да напуснат пазара. Това е неизбежната консолидация в един пренаситен пазар.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Старо като света

    5 3 Отговор
    Бързите риби ще изядат бавните, независимо днес колко са големи бавните. На практика в началото на 2024 не съществуваше понятие автомобил xiaomi, а днес са пазарни лидери с едногодишна опашка от чакащи.

    13:32 30.09.2025

  • 2 Гориил

    6 2 Отговор
    Това се нарича консолидация чрез сливания и придобивания на активи.

    Коментиран от #5

    13:32 30.09.2025

  • 3 После чакай резервни части,

    6 3 Отговор
    После чакай резервни части, следгаранционна поддръжка и софтуерно обновяване. Ако на третата година не се отървеш директно отива за рециклиране.

    13:34 30.09.2025

  • 4 Kaлпазанин

    6 7 Отговор
    Няма да оцелеят в Европа защото не ги пускат ,ама докога е въпроса ???? Въпреки санкциите Made in China се появява все повече по пътищата на ЕС ,и въпреки дискриминационните мита пак са по евтини и от ден на ден по добри ,това по медиите за китайското лошо качество ,не може вече и децата да излъжете

    Коментиран от #6

    13:34 30.09.2025

  • 5 Въобще не е това

    5 3 Отговор

    До коментар #2 от "Гориил":

    Нищо не сливат. Закриват старата фирма с брандовете ѝ и отварят нова с нови брандове.

    13:35 30.09.2025

  • 6 малка водка

    3 5 Отговор

    До коментар #4 от "Kaлпазанин":

    Тук-там и руски Лади се срещат, ама какво от това?

    Коментиран от #7, #8

    13:36 30.09.2025

  • 7 Лада не знам

    2 2 Отговор

    До коментар #6 от "малка водка":

    Но ако погледнеш картинката, Волга е в списъка с китайски марки.

    13:44 30.09.2025

  • 8 пенчо

    2 1 Отговор

    До коментар #6 от "малка водка":

    Като гледам по пътищата все повече започват да се срещат китайчетата. Този месец малко, другият още. Никой не казва че за 1 година ще са на върха.

    13:51 30.09.2025

  • 9 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    2 3 Отговор
    Китай имат 109 автомобилни бренда.И 10% да останат,пак ще доминират

    Коментиран от #11

    13:59 30.09.2025

  • 10 аха

    1 2 Отговор
    и какво ще стане с поддръжката? Ще има ли части за тия дето са се пръкнали за 4-5 години и после изчезнали? или с тел и кълчища ще се оправят като ладите?

    13:59 30.09.2025

  • 11 ще ще

    4 0 Отговор

    До коментар #9 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    ще ще ще ще ще... аре първо да почнат да доминират, па после да говорим за ПАК доминиране. За сега само калпави прахосмукачки с калпави батерии.

    14:00 30.09.2025

  • 12 Тоз

    2 0 Отговор
    Българската дума е мнозинство. Болшинство се използва от болшевиките в Балшой театър-Рассия.

    14:17 30.09.2025

  • 13 До Радослав Славчев

    1 0 Отговор
    Г-н журналист, думата “болшинство” която използвате в заглавието си, не е българска. Те произлиза от руската дума “больше” или “болшей” както е там граматиката на руския език в основната му форма. На български спокойно бихте могли да използвате думата “мнозинство”.

    Коментиран от #15

    14:17 30.09.2025

  • 14 Техно

    2 0 Отговор
    Тея ментаци се нароили като хлебарки бе... Купете си китайска пръчка и утре като изчезне производителя си потърсете гаранцията от другаря Си...

    Коментиран от #16

    14:31 30.09.2025

  • 15 Очуден

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "До Радослав Славчев":

    Целия сайт е руски , а ти хващаш за една дума

    14:39 30.09.2025

  • 16 Собственик

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Техно":

    Вече 5 години имам такава. Купена на старо от Германия. До момента съм много доволен и сега съм поръчал още една за жена ми. Гаранции изобщо не ме интересуват

    14:44 30.09.2025

  • 17 Японеца

    1 0 Отговор
    Иска ви се, НО мерцедес, бмв, гоУфо -ваг и някои от ес са аут!

    14:54 30.09.2025