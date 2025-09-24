Tesla го закъса още повече в Европа

Пазарът на електрически автомобили в Европа преживява ръст, като през първите осем месеца на годината продажбите на нови електромобили са скочили с 26%. Тази динамика е изстреляла електрическите автомобили в мейнстрийма, като един на всеки пет нови автомобила, продадени през август, е изцяло електрически модел, което е значително постижение за индустрията.
Въпреки това, сред празненствата за успеха, безспорният крал на електромобилите от години, Tesla, е изправен пред тревожна тенденция. Според предварителни данни, макар че моделите Model Y и Model 3 все още заемат първите места за най-продавани индивидуални модели електромобили от началото на годината, техните продажби се движат в грешната посока. Продажбите на Model Y са спаднали с 34% в сравнение със същия период на миналата година, а Model 3 не е далеч зад него, с понижение от 29%. На пазар, където почти всички други големи марки отбелязват растеж, Tesla се откроява като единствената в топ 10, която продава по-малко автомобили в сравнение с миналата година.
Тази промяна в съдбата до голяма степен е в полза на така наречените „традиционни автомобилни производители“. Volkswagen Group вече излезе начело, като стана най-продаваният производител на електромобили в Европа за месец август. Немският гигант продаде 16 105 електромобила, което е с 45% повече от предходната година. Този успех не се дължи на един-единствен модел, а на разнообразна гама от автомобили, включително ID.3, ID.4 и ID.7. По-широкият избор се оказва изключително ефективна стратегия за привличане на клиенти. След Volkswagen през август се нарежда Tesla с 14 245 продажби, а на трето място е BMW с 12 546 продадени електромобила, което е увеличение от 7%.
Класациите за продажбите разкриват динамичен и силно конкурентен пазар. Основният проблем на Tesla в Европа изглежда е прекомерната зависимост от само два модела, които се предлагат от няколко години. Въпреки че те остават популярни, конкуренцията вече не стои на едно място.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Дааа
10:34 24.09.2025
2 БРАВО
10:35 24.09.2025
3 Пилотът Гошу
Коментиран от #5
10:40 24.09.2025
4 Дон ЕлектронКихот
Коментиран от #6
10:41 24.09.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Пилотът Гошу
До коментар #4 от "Дон ЕлектронКихот":Мдааа, ЩЕ... при тях всичко е в бъдеще време... Не, че има вариант да стане въобще минаването на ток масово, но даже да допуснем такава щуротия, то китайците ще прегазят Тесла до тогава отвсякъде, поне на пазарите извън САЩ, защото там няма да ги допуснат. По улиците на Европа все повече и различни китайски производители пускат сканиращите си автомобили с камерите...
10:47 24.09.2025
7 Теслар с дръжка
10:49 24.09.2025
8 Пилотът Гошу
До коментар #5 от "Дон ЕлектронКихот":Мхм, затуй викаш Тесла води в продажбите на Тойота и ФВ, нали тъй, експертчо 😂😂😂
Я ни светни дали Тесла е в топ 5 на компаниите за 2023 или 2024??? А? Я пак? Никакъв шанс няма даже, ако ще и моделчето да се продава в САЩ... Затова пък BYD са на трето място за 2024 заради продажбите си в Китай. Алоууууу грамотния, чети повечко...
10:51 24.09.2025
9 Ъъъъ
Коментиран от #11
10:55 24.09.2025
10 Пилотът Гошу
До коментар #5 от "Дон ЕлектронКихот":О, между другото... Тесла У е на 4то място за 2024 в САЩ, след Форд Ф серии, Шевролет Силверадо и Рав4 на Тойота.
Кво ти дреме, че моделът им е най продаван поради напасване на статистиката, като са на 12то място като фирма за септември 2024 примерно...
10:57 24.09.2025
11 Пилотът Гошу
До коментар #9 от "Ъъъъ":Не си криви душата, отношението към Мъск също не им помогна, но качеството им си остава слаба работа, просто на таргет групата им това не им пречи. Затова китайците ще им изядат хляба.
Коментиран от #12, #13
10:59 24.09.2025
12 Предател
До коментар #11 от "Пилотът Гошу":Толкова ли се радваш, че китайците ще завладеят Европейския пазар? Каква е разликата дали е Тесла или китайците?
11:23 24.09.2025
13 Ъъъъ
До коментар #11 от "Пилотът Гошу":Качеството на Тесла отдавна вече е доста добро. Като останалите западни коли. Тесла за Европа, Модел У и Модел 3 се правят в Германия и качеството няма нищо общо с американското. Така, че за лошо качество не е нужно вече да се пише, защото това вече не отговаря на истината.
11:38 24.09.2025