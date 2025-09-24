Tesla го закъса още повече в Европа

Пазарът на електрически автомобили в Европа преживява ръст, като през първите осем месеца на годината продажбите на нови електромобили са скочили с 26%. Тази динамика е изстреляла електрическите автомобили в мейнстрийма, като един на всеки пет нови автомобила, продадени през август, е изцяло електрически модел, което е значително постижение за индустрията.

Въпреки това, сред празненствата за успеха, безспорният крал на електромобилите от години, Tesla, е изправен пред тревожна тенденция. Според предварителни данни, макар че моделите Model Y и Model 3 все още заемат първите места за най-продавани индивидуални модели електромобили от началото на годината, техните продажби се движат в грешната посока. Продажбите на Model Y са спаднали с 34% в сравнение със същия период на миналата година, а Model 3 не е далеч зад него, с понижение от 29%. На пазар, където почти всички други големи марки отбелязват растеж, Tesla се откроява като единствената в топ 10, която продава по-малко автомобили в сравнение с миналата година.

Тази промяна в съдбата до голяма степен е в полза на така наречените „традиционни автомобилни производители“. Volkswagen Group вече излезе начело, като стана най-продаваният производител на електромобили в Европа за месец август. Немският гигант продаде 16 105 електромобила, което е с 45% повече от предходната година. Този успех не се дължи на един-единствен модел, а на разнообразна гама от автомобили, включително ID.3, ID.4 и ID.7. По-широкият избор се оказва изключително ефективна стратегия за привличане на клиенти. След Volkswagen през август се нарежда Tesla с 14 245 продажби, а на трето място е BMW с 12 546 продадени електромобила, което е увеличение от 7%.

Класациите за продажбите разкриват динамичен и силно конкурентен пазар. Основният проблем на Tesla в Европа изглежда е прекомерната зависимост от само два модела, които се предлагат от няколко години. Въпреки че те остават популярни, конкуренцията вече не стои на едно място.