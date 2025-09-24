Новини
Левски стартира търсенето на нови футболисти в Европа

24 Септември, 2025 13:00

Вече имат сериозни планове за зимната селекция

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

На „Герена" не стоят със скръстени ръце. И вече имат сериозни планове за зимната селекция. А това включва внимателно наблюдение на всеки един играч, който е попаднал в полезрението на „сините", пише „Мач Телеграф“.

Така се задава сериозна работа за скаутите, защото Левски ще стартира от Европа търсенето на попълнения за зимата. Очаква се още през този уикенд Красимир Петров и Георги Коруджиев да поемат към първата набелязана посока на континента. Както е известно, по традиция „сините" се насочват основно към пазара в Бразилия, а едва през миналата пролет имаха мисии в Португалия, Франция и Сърбия. Сега обаче нещата ще се променят и ще тръгнат в обратен ред.

Първо ще бъде Европа, а след това Бразилия.

Според запознати приоритетите ще бъдат да се намерят заместници на титулярите, които може да бъдат продадени. И то за много пари. Така на дневен ред изниква привличането на ляв бек. В момента титуляр там е Майкон. Бразилецът има договор със „сините" до лятото на 2027 година, но в момента към него има доста сериозен интерес. И той става все по-голям, защото Майкон и срещу Лудогорец показа, че на него винаги може да се разчита.

„Той е душата ни“, обяви неслучайно изпълнителният директор на Левски Даниел Боримиров.

Левият бранител бе открит почти случайно по време на визита на Красимир Петров в Бразилия. През зимата той набеляза там Рилдо, който обаче до този момент продължава да се мъчи да стигне до първото си попадение.

Иначе в Португалия бе харесал Андре Кловис. Нападателят обаче се размина с трансфер на „Герена".

Причината е цената, която му поставиха от Академико Визеу. Португалците не паднаха от 1 млн. евро. А от Левски са категорични, че на този етап може само да продават играчи на такава цена.

Със сигурност „сините" ще търсят още един нападател, както и крила.


