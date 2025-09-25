Stellantis спря производството на няколко модела

Stellantis се принуди временно да спре производството в няколко от своите европейски завода поради слаби продажби. Компанията реагира на отслабващото търсене в един труден пазар.Производството в завода в Помильяно, Италия, където се сглобяват Alfa Romeo Tonale и Fiat Panda, ще бъде преустановено от 29 септември до 10 октомври. Продажбите на Tonale са особено разочароващи, като от януари до август в Европа се наблюдава спад от 42,1%. Американският му еквивалент, Dodge Hornet, отбеляза още по-рязък спад от 52% през първата половина на годината. Дългогодишният Fiat Panda, който вече е на 14 години, също отбеляза спад в регистрациите в Европа с около 5% през тази година.

Спирането на производството не се ограничава само до Италия. Френският завод в Поаси, където се сглобяват Opel Mokka и DS3, ще бъде временно спрян от 13 до 31 октомври. Представител на Stellantis заяви, че това се прави, за да се „адаптира производството към трудния пазар в Европа” и да се управляват по-ефективно запасите.

Като цяло, представянето на Stellantis в Европа е слабо тази година, като общите продажби са спаднали с 8,1% от януари до юли. Докато марки като Opel, Citroën, Fiat, DS и Lancia отбелязват спад, Peugeot, Jeep и Alfa Romeo успяват да увеличат продажбите си. Ръстът на Alfa Romeo се дължи до голяма степен на новия Alfa Romeo Junior, по-малък SUV, който вече е натрупал над 45 000 поръчки и помага да се компенсират слабите продажби на Tonale.

Освен това се появи слух, съобщен от Auto Motor und Sport, че китайски производители проявяват интерес към закупуването на историческата марка Alfa Romeo. Тази спекулация се основава на идеята, че китайските компании ценят традиционните европейски марки, тенденция, наблюдавана и преди при придобиването на италиански производители на мотоциклети като Benelli и Moto Morini.