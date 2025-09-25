Новини
Авто »
Stellantis спря производството на няколко модела

Stellantis спря производството на няколко модела

25 Септември, 2025 10:28 551 5

  • stellantis-
  • завод-
  • европа-
  • производство

Компанията се адаптира към трудния пазар в Европа

Stellantis спря производството на няколко модела - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Stellantis се принуди временно да спре производството в няколко от своите европейски завода поради слаби продажби. Компанията реагира на отслабващото търсене в един труден пазар.Производството в завода в Помильяно, Италия, където се сглобяват Alfa Romeo Tonale и Fiat Panda, ще бъде преустановено от 29 септември до 10 октомври. Продажбите на Tonale са особено разочароващи, като от януари до август в Европа се наблюдава спад от 42,1%. Американският му еквивалент, Dodge Hornet, отбеляза още по-рязък спад от 52% през първата половина на годината. Дългогодишният Fiat Panda, който вече е на 14 години, също отбеляза спад в регистрациите в Европа с около 5% през тази година.

Спирането на производството не се ограничава само до Италия. Френският завод в Поаси, където се сглобяват Opel Mokka и DS3, ще бъде временно спрян от 13 до 31 октомври. Представител на Stellantis заяви, че това се прави, за да се „адаптира производството към трудния пазар в Европа” и да се управляват по-ефективно запасите.

Stellantis спря производството на няколко модела

Като цяло, представянето на Stellantis в Европа е слабо тази година, като общите продажби са спаднали с 8,1% от януари до юли. Докато марки като Opel, Citroën, Fiat, DS и Lancia отбелязват спад, Peugeot, Jeep и Alfa Romeo успяват да увеличат продажбите си. Ръстът на Alfa Romeo се дължи до голяма степен на новия Alfa Romeo Junior, по-малък SUV, който вече е натрупал над 45 000 поръчки и помага да се компенсират слабите продажби на Tonale.

Освен това се появи слух, съобщен от Auto Motor und Sport, че китайски производители проявяват интерес към закупуването на историческата марка Alfa Romeo. Тази спекулация се основава на идеята, че китайските компании ценят традиционните европейски марки, тенденция, наблюдавана и преди при придобиването на италиански производители на мотоциклети като Benelli и Moto Morini.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Жоро Филипов

    2 1 Отговор
    Пичове, Тоналето е над 80 хил лева, което е абсолютен нонсенс. За тези пари се вземат нови Корола Крос и даже Рав4 хибрид!
    Просто Тоналето е скъпо, скъпо, набийте си го в главите! Трябва да е около 65 хил. лева и ще се продава, като топъл хляб! Тези 15 хил. печалбичка отгоре, дето искат да ги цоцнат пречат на продажбите.

    Коментиран от #2, #4

    10:38 25.09.2025

  • 2 Цъцъ

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Жоро Филипов":

    Като стане алфата китайска всичко, ще си дойде на мястото ценово😅 Ама пък китайска алфа звучи, като дабъл пенетpeйшън 🤣

    10:50 25.09.2025

  • 3 ДрайвингПлежър

    3 0 Отговор
    Още вчера писах, че Стелантис убива европейското автомобилостроене, което и без това страда от безумията на Урсулите и зелените терористи.

    Не може да продаваш реално само една кола под различни емблеми и да очакваш успех!
    Не може да разчиташ само на несигурното бъдещо развитие на ЕЛ и да неглижираш настоящето търсене на ДВГ.

    10:52 25.09.2025

  • 4 Факт

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Жоро Филипов":

    Корола крос е пълно дърво в сравнение с Тонале.

    11:00 25.09.2025

  • 5 Здрасти

    0 0 Отговор
    Помильяно - пишете на български бе!

    11:04 25.09.2025