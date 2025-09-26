Нов шестцилиндров двигател за европейските BMW-та

Подобреният 3,0-литров шестцилиндров двигател, оборудван с 48-волтова мека хибридна система, ще бъде въведен в няколко европейски модела BMW M Performance от тази есен. Актуализираният двигател вече развива 387 к.с. и 540 Нм въртящ момент, което е с 18 к.с. и 40 Нм повече от настоящата европейска версия.

Този подобрен двигател ще бъде добавен към M340i xDrive Sedan и Touring, M440i xDrive Coupe, Convertible и Gran Coupe, а вече е стандартно оборудване в M240i xDrive Coupe. Добавената мощност се превръща в намаление с 0,1 секунди на времето за ускорение от 0 до 100 км/ч за всички модели.

От решаващо значение е, че двигателят осигурява и подобрена горивна ефективност при комбиниран цикъл WLTP. Например, при M240i xDrive Coupe разходът на гориво е намален от 8,7-8,8 л/100 км на 8,0 л/100 км, а емисиите на CO2 са намалени от 199-200 г/км на 183 г/км. M340i xDrive Sedan е с номинална консумация 7,5 л/100 км.

В допълнителните актуализации на моделите, обновените модели 4-Series Gran Coupe и i4 ще получат стандартни лазерни задни светлини и опционални адаптивни LED фарове. Нов цвят Cape York Green вече е наличен и за 2-Series Gran Coupe, когато е оборудван с M Sport пакет.