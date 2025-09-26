Новини
Нов шестцилиндров двигател за европейските BMW-та

Нов шестцилиндров двигател за европейските BMW-та

26 Септември, 2025 10:40 704 4

Мощността е повишена до 387 конски сили

Нов шестцилиндров двигател за европейските BMW-та - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Подобреният 3,0-литров шестцилиндров двигател, оборудван с 48-волтова мека хибридна система, ще бъде въведен в няколко европейски модела BMW M Performance от тази есен. Актуализираният двигател вече развива 387 к.с. и 540 Нм въртящ момент, което е с 18 к.с. и 40 Нм повече от настоящата европейска версия.

Този подобрен двигател ще бъде добавен към M340i xDrive Sedan и Touring, M440i xDrive Coupe, Convertible и Gran Coupe, а вече е стандартно оборудване в M240i xDrive Coupe. Добавената мощност се превръща в намаление с 0,1 секунди на времето за ускорение от 0 до 100 км/ч за всички модели.

Нов шестцилиндров двигател за европейските BMW-та

От решаващо значение е, че двигателят осигурява и подобрена горивна ефективност при комбиниран цикъл WLTP. Например, при M240i xDrive Coupe разходът на гориво е намален от 8,7-8,8 л/100 км на 8,0 л/100 км, а емисиите на CO2 са намалени от 199-200 г/км на 183 г/км. M340i xDrive Sedan е с номинална консумация 7,5 л/100 км.

Нов шестцилиндров двигател за европейските BMW-та

В допълнителните актуализации на моделите, обновените модели 4-Series Gran Coupe и i4 ще получат стандартни лазерни задни светлини и опционални адаптивни LED фарове. Нов цвят Cape York Green вече е наличен и за 2-Series Gran Coupe, когато е оборудван с M Sport пакет.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Ще трябва да напасват конете на

    4 2 Отговор
    Електричките. Не може една щайга за 50к да има 400 коня, а ДВГто да бъде 250. Когато приключи саботажът на германската индустрия (дори и от собственото им ръководство, но и от продажбите политици в Европа), тогава ще потръгне Европа. Сега всичко замира

    Коментиран от #4

    10:50 26.09.2025

  • 2 Неправилно

    2 0 Отговор
    392 кс

    11:01 26.09.2025

  • 3 Как така

    2 0 Отговор
    от 374+18 стана тая цифра горе ?!?;)

    11:04 26.09.2025

  • 4 Напасвай си знанията

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ще трябва да напасват конете на":

    Електродвигателят работи без скоростна кутия и за да даде подходящ въртящ момент и мощност за всеки режим на движение се нуждае от по-голяма мощност. ДВГ със скоростна кутия се справя и с по-малка мощност.

    11:59 26.09.2025