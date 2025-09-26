Новата "тройка" на BMW се готви за своя дебют и с шестцилиндрови ДВГ

BMW подготвя радикална актуализация за най-популярния си седан, Серия 3, която ще бъде един от ключовите представители на ново поколение модели, изградени върху архитектурата Neue Klasse. Това не е само електрическа стратегия, но и преосмисляне на цялата моделна гама, която трябва да съчетава минималистичен дизайн и модерни технологии.

Настоящото поколение на BMW Серия 3 се появи през 2018 година, а през 2022-а претърпя планирана актуализация, получавайки системата iDrive 8 и нова предна броня със сложна геометрия. Въпреки това, дори след рестайлинга, продажбите през 2024-а паднаха със 7.8%, което само потвърди: пазарът чака пълноценно ново поколение.

Следващото поколение на 3-та серия ще се предлага както в традиционни бензинови версии с редови четирицилиндрови и шестцилиндрови двигатели, така и в изцяло електрическа версия, наречена i3. Този индекс вече е познат на китайския пазар, където компанията продава електрическия седан i3 след спирането на производството на едноименния хечбек. Името Neue Klasse ще остане концептуално и няма да стане част от официалното име на модела, въпреки че със сигурност ще бъде активно използвано по време на презентацията.

Екстериорът на бъдещата Серия 3 ще получи ясни черти на концепцията Vision Neue Klasse, но без радикални форми. Съдейки по шпионски снимки и рендери, седанът ще има хоризонтално удължена радиаторна решетка, тесни и остри фарове в ъглите, по-прави линии на каросерията и изискана задна част с тънки правоъгълни светлини. Характерният „извивка на Хофмайстер“ на задната колона ще бъде запазен, а покривът ще получи плавен, но динамичен профил.

Интериорът ще бъде проектиран в минималистичен стил и ще получи огромен 17.9-инчов дисплей, подобен на този, който вече е представен в новия iX3. Екранът ще съчетава арматурното табло, мултимедийния комплекс и функциите за предния пътник. В същото време BMW подчертава, че няма да има пълен отказ от физическите контроли: автомобилният производител ще остави тактилните елементи там, където са наистина необходими, например контрола на силата на звука.

Що се отнася до силовите агрегати, новата гама няма да бъде изцяло електрическа. Базовият 330 ще получи ревизиран 2.0-литров четирицилиндров двигател с турбокомпресор и около 255 к.с., докато редовият шестцилиндров ще генерира около 386 к.с. Новото M3 ще заеме отделно място в гамата, като се появи по-късно и евентуално ще получи „нов тип“ редови шестцилиндров двигател с хибридни функции. Plug-in хибридът също вероятно ще остане в гамата, предвид голямото търсене на пазара, въпреки че 330e беше спрян от производство в САЩ през 2024 година.

Електрическата версия на i3 ще се превърне в пълноправен представител на Neue Klasse и почти сигурно ще получи конфигурация с два двигателя, въпреки че е възможна и икономична версия с един двигател на задната ос. Очаква се електрическото M3 да има мощност около 700 к.с. и ще бъде със задно задвижване, а архитектурата Neue Klasse евентуално ще позволи увеличение на мощността до 1000 к.с., което ще направи модела конкурент на Tesla Model S Plaid или Lucid Air Sapphire.

Новото BMW Серия 3 ще струва повече от сегашното поколение, като цената на бензиновата версия започва от около 42 000 евро. Електрическият i3 ще бъде по-скъп, струвайки малко над тази граница. Настоящият модел започва от 40 000 евро.

Ще припомним, че първият представител на Neue Klasse беше кросоувърът iX3 , който дебютира на тазгодишното автомобилно изложение IAA Mobility в Мюнхен. Очаква се следващото поколение на 3-та серия да бъде представено по-късно тази година, докато изцяло електрическият i3 ще пристигне най-рано през 2026 година и ще се появи на пазара като модел от 2027-а. Производството ще започне в края на 2026 година, като новият M3 ще се присъедини към гамата още по-късно, около 2027 година.