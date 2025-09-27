Първи поглед към "малкия" Defender Sport

Land Rover официално намалява размерите на най-големия си модел, а шпионски фотографи заснехамалкия Defender Sport – или вероятно Defender 80 – по време на строги тестове преди представянето, очаквано през 2026 година. Той е един от шестте електрифицирани автомобила, които JLR планира да пусне на пазара, което бележи важна стъпка в изцяло електрическото бъдеще на марката, въпреки проблемите с кибератаките.

За първи път на обществени пътища имаме ясна представа за изчистените пропорции на Defender Sport. Въпреки тежките прикрития, автомобилът носи своето наследство с гордост. Макар че предната част изглежда малко по-малко агресивна от тази на пълноразмерния Defender, жертвайки малко от екстремния ъгъл на подход в полза на съвременната безопасност на пешеходците и аеродинамиката, дизайнът остава верен на основната си мисия. Видимата кал, залепнала по прототипите, въпреки масивните алуминиеви джанти, е добре дошла гледка: ясен индикатор, че Land Rover не прави компромиси с обещанието си за „пътуване навсякъде“. Допълнителни стилови елементи включват тънки хоризонтални фарове и, което е от решаващо значение за електромобила, затворена предна част, където обикновено се намира решетката.

Най-голямата новина се крие под каросерията. Defender Sport ще бъде изцяло електрически, като ще използва новата, изключително гъвкава Electrified Modular Architecture (EMA) на JLR. Тази платформа не е добавена в последния момент, а е специално създадена за електромобили, което означава, че електрическата задвижваща система ще бъде безпроблемно интегрирана за максимална ефективност и компактност.

Производството ще се осъществява в обширно модернизирания завод на JLR в Халвуд, което е доказателство за инвестицията от половин милиард паунда в бъдещето на електромобилите, като електрическите задвижващи агрегати се доставят от Улверхамптън. Очаква се стандартна конфигурация с два мотора и задвижване на всички колела.

Defender Sport ще споделя платформата EMA с предстоящите електрически заместители на елегантните модели Range Rover Velar и Evoque. Докато Velar ще се стреми към по-динамична, ниска естетика, Defender Sport се очаква да бъде по-изправен и с традиционна форма на SUV – ефективно духовен наследник на отдавна изчезналия Freelander.