Задава се най-скъпият Range Rover

Британското тунинг студио Overfinch, специализирано в усъвършенстването на продуктите на Land Rover вече половин век, реши да отбележи своята годишнина със създаването на най-скъпия Range Rover на планетата. Създаването на този ексклузивен модел е поверено на специалистите от подразделението Overfinch Heritage, създадено през 2021 година. Представянето на луксозния всъдеход е планирано за следващата година.

Подробностите около новия модел са ограничени, но от компанията го определят като „най-скъпия Range Rover на Overfinch до момента, ако не и най-скъпият, продаван някога“. Автомобилът най-вероятно ще бъде базиран на класическия Range Rover от първо поколение (1970–1996), превръщайки го в изключителен restomod проект.

Overfinch има дълга история в създаването на скъпи и ексклузивни версии на Range Rover Classics. За сравнение, цената на една от най-новите им версии, Field Edition, започва от £340 000 ($457 000). Очаква се новият юбилеен модел да надхвърли тази сума, като прогнозираната му цена е £400 000 ($537 000) – сума, която го поставя в пряка конкуренция с луксозни всъдеходи като добре оборудван Rolls-Royce Cullinan.

Въпреки високата цена на своите творения, бизнесът на Overfinch процъфтява благодарение на нарастващия интерес от страна на богати купувачи.

„Постигнахме добра рентабилност и продължаваме да инвестираме в разработването на продукти, в нашето подразделение Heritage и в развитието на международни канали за продажби в ключови региони като Северна Америка и Близкия изток“, коментира ръководителят на компанията, Артър Силвъртън.

В допълнение към юбилейния модел, Overfinch планира да предложи и друг нов продукт, създаден в сътрудничество с известния британски производител на оръжия Holland & Holland. Официалното представяне на този автомобил ще се състои до края на месеца, а тиражът му ще бъде лимитиран до само 25 екземпляра.