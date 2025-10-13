Новини
Авто »
Задава се най-скъпият Range Rover

Задава се най-скъпият Range Rover

13 Октомври, 2025 10:47 682 5

  • range rover-
  • overfinch-
  • тунинг

Той е дело на Overfinch и се базира на класическия Range Rover от първо поколение

Задава се най-скъпият Range Rover - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Британското тунинг студио Overfinch, специализирано в усъвършенстването на продуктите на Land Rover вече половин век, реши да отбележи своята годишнина със създаването на най-скъпия Range Rover на планетата. Създаването на този ексклузивен модел е поверено на специалистите от подразделението Overfinch Heritage, създадено през 2021 година. Представянето на луксозния всъдеход е планирано за следващата година.

Подробностите около новия модел са ограничени, но от компанията го определят като „най-скъпия Range Rover на Overfinch до момента, ако не и най-скъпият, продаван някога“. Автомобилът най-вероятно ще бъде базиран на класическия Range Rover от първо поколение (1970–1996), превръщайки го в изключителен restomod проект.

Overfinch има дълга история в създаването на скъпи и ексклузивни версии на Range Rover Classics. За сравнение, цената на една от най-новите им версии, Field Edition, започва от £340 000 ($457 000). Очаква се новият юбилеен модел да надхвърли тази сума, като прогнозираната му цена е £400 000 ($537 000) – сума, която го поставя в пряка конкуренция с луксозни всъдеходи като добре оборудван Rolls-Royce Cullinan.

Задава се най-скъпият Range Rover

Въпреки високата цена на своите творения, бизнесът на Overfinch процъфтява благодарение на нарастващия интерес от страна на богати купувачи.

„Постигнахме добра рентабилност и продължаваме да инвестираме в разработването на продукти, в нашето подразделение Heritage и в развитието на международни канали за продажби в ключови региони като Северна Америка и Близкия изток“, коментира ръководителят на компанията, Артър Силвъртън.

В допълнение към юбилейния модел, Overfinch планира да предложи и друг нов продукт, създаден в сътрудничество с известния британски производител на оръжия Holland & Holland. Официалното представяне на този автомобил ще се състои до края на месеца, а тиражът му ще бъде лимитиран до само 25 екземпляра.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 боклук ли бе да го опишеш

    2 0 Отговор
    Ми , не е луд този , който яде зелника ! Да дадеш за този световно признат за най калпав ЕсЮВи индийски кютук толкова пари , очевидно е признак за "просперитет" в някои (супер снобски) среди .

    11:11 13.10.2025

  • 2 Аз съм

    1 0 Отговор
    Освен най-скъп, ще е и най чуплив сигурно.

    Коментиран от #3

    11:15 13.10.2025

  • 3 Дилър

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Аз съм":

    Важното е не само да го продадеш ,а после да ти носи и други доходи

    11:23 13.10.2025

  • 4 Руснаците

    0 0 Отговор
    Си имат Сенат ,сбирщина от различни марки и модели

    11:24 13.10.2025

  • 5 Нашите

    0 1 Отговор
    Копейки да не коментират ,те даже рядко са го виждали

    11:25 13.10.2025