Дебют за евтината Mazda EZ-60, която ще се продава и в Европа

Mazda официално представи новия си средноразмерен електрически SUV, EZ-60 в Китай. Моделът е същият, който се очаква да дебютира и на световния пазар през 2026 година под името Mazda CX-6e. Този нов модел, вторият от съвместното предприятие на компанията с китайския автомобилен производител Changan, е изграден на базата на споделената архитектура EPA и представлява агресивното навлизане на Mazda на пазара на високотехнологични електромобили.

Най-забележителният аспект на китайското представяне е цената на автомобила, която е по-ниска от тази на почти всички основни конкуренти и варира от 119 900 до 160 900 юана или около 14 300 до 19 300 евро по текущия обменен курс. Макар че цената на световния пазар без съмнение ще бъде по-висока, тази начална цифра анонсира силно конкурентна стратегия. EZ-60 се разпознава веднага като Mazda, като носи изтънчения дизайн на марката с адаптации за ерата на електромобилите. Предната част е със затворена решетка, подчертана от осветена емблема на Mazda и тънки дневни светлини. Автомобилът се позиционира твърдо в средния сегмент с размери 4850 мм дължина, 1935 мм ширина и 1620 мм височина, както и щедро междуосие от 2902 мм. Елегантният екстериор е допълнен с модерни акценти като скрити дръжки на вратите и опционални камери вместо странични огледала.

За да привлече по-широка клиентска база, Mazda предлага EZ-60 с избор от две различни задвижващи системи. Моделът Pure Electric (BEV) е автомобил със задно задвижване, задвижван от един двигател с мощност 190 kW (около 255 к.с.). Той използва LFP батерия с капацитет 77,94 kWh, която осигурява обявен пробег от 600 километра по китайския тестов цикъл CLTC. Вторият вариант е Range-Extended EV (EREV), който комбинира същия 190 kW електромотор с по-малка 31,73 kWh батерия и 1,5-литров бензинов двигател, който функционира изключително като генератор. Той предлага 200 км пробег на чисто електричество, като генераторът удължава общия пробег до над 1000 км.

Интериорът на EZ-60 бележи значителна промяна от традиционния минималистичен дизайн на Mazda към изцяло цифрово, наситено с технологии преживяване. Ключовите характеристики включват 26,45-инчов 5K плаващ централен екран, задвижван от авангарден 4nm процесор, стандартен 50-инчов дисплей с разширена реалност (AR-HUD), с опция за ъпгрейд до зашеметяващ 100-инчов 3D-HUD. Комфортът е приоритет с предни седалки, които включват функции за отопление, вентилация и масаж, а потапящо аудио изживяване се осигурява от премиум аудио система с 23 високоговорителя и поддръжка на Dolby Atmos. Кросоувърът е оборудван с набор от сензори, които осигуряват функции за автономно шофиране от ниво 2, включително адаптивен круиз контрол и навигационно подпомагано шофиране както по магистрали, така и по градски улици.