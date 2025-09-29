Новини
Авто »
Дебют за евтината Mazda EZ-60, която ще се продава и в Европа

Дебют за евтината Mazda EZ-60, която ще се продава и в Европа

29 Септември, 2025 11:33 813 2

  • mazda-
  • ez-60-
  • кросоувър-
  • европа

На Стария континент, моделът ще се предлага като CX-6e

Дебют за евтината Mazda EZ-60, която ще се продава и в Европа - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Mazda официално представи новия си средноразмерен електрически SUV, EZ-60 в Китай. Моделът е същият, който се очаква да дебютира и на световния пазар през 2026 година под името Mazda CX-6e. Този нов модел, вторият от съвместното предприятие на компанията с китайския автомобилен производител Changan, е изграден на базата на споделената архитектура EPA и представлява агресивното навлизане на Mazda на пазара на високотехнологични електромобили.

Дебют за евтината Mazda EZ-60, която ще се продава и в Европа

Най-забележителният аспект на китайското представяне е цената на автомобила, която е по-ниска от тази на почти всички основни конкуренти и варира от 119 900 до 160 900 юана или около 14 300 до 19 300 евро по текущия обменен курс. Макар че цената на световния пазар без съмнение ще бъде по-висока, тази начална цифра анонсира силно конкурентна стратегия. EZ-60 се разпознава веднага като Mazda, като носи изтънчения дизайн на марката с адаптации за ерата на електромобилите. Предната част е със затворена решетка, подчертана от осветена емблема на Mazda и тънки дневни светлини. Автомобилът се позиционира твърдо в средния сегмент с размери 4850 мм дължина, 1935 мм ширина и 1620 мм височина, както и щедро междуосие от 2902 мм. Елегантният екстериор е допълнен с модерни акценти като скрити дръжки на вратите и опционални камери вместо странични огледала.

За да привлече по-широка клиентска база, Mazda предлага EZ-60 с избор от две различни задвижващи системи. Моделът Pure Electric (BEV) е автомобил със задно задвижване, задвижван от един двигател с мощност 190 kW (около 255 к.с.). Той използва LFP батерия с капацитет 77,94 kWh, която осигурява обявен пробег от 600 километра по китайския тестов цикъл CLTC. Вторият вариант е Range-Extended EV (EREV), който комбинира същия 190 kW електромотор с по-малка 31,73 kWh батерия и 1,5-литров бензинов двигател, който функционира изключително като генератор. Той предлага 200 км пробег на чисто електричество, като генераторът удължава общия пробег до над 1000 км.

Дебют за евтината Mazda EZ-60, която ще се продава и в Европа

Интериорът на EZ-60 бележи значителна промяна от традиционния минималистичен дизайн на Mazda към изцяло цифрово, наситено с технологии преживяване. Ключовите характеристики включват 26,45-инчов 5K плаващ централен екран, задвижван от авангарден 4nm процесор, стандартен 50-инчов дисплей с разширена реалност (AR-HUD), с опция за ъпгрейд до зашеметяващ 100-инчов 3D-HUD. Комфортът е приоритет с предни седалки, които включват функции за отопление, вентилация и масаж, а потапящо аудио изживяване се осигурява от премиум аудио система с 23 високоговорителя и поддръжка на Dolby Atmos. Кросоувърът е оборудван с набор от сензори, които осигуряват функции за автономно шофиране от ниво 2, включително адаптивен круиз контрол и навигационно подпомагано шофиране както по магистрали, така и по градски улици.


Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Щом е евтина, ако

    2 2 Отговор
    я продават за 600-700 лева, две ще купя...

    11:35 29.09.2025

  • 2 ООрана държава

    3 4 Отговор
    Всичките Мазни са евтини легени

    11:35 29.09.2025