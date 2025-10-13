Mazda показа новата CX-70

Японският автомобилен производител Mazda официално представи обновения кросоувър CX-70 2026 – двуредов SUV от среден клас, който съчетава динамичен дизайн, комфортно вътрешно пространство и модерни електрифицирани силови агрегати. Новият модел запазва характерния стил на марката, но е получил редица технически и функционални подобрения.

Моделната линия на Mazda CX-70 включва три варианта за задвижване – два e-Skyactiv-G 3.3L редови 6-цилиндрови бензинови двигателя с турбокомпресор и M-Hybrid Boost, и хибридна версия на e-Skyactiv PHEV със задвижване на всички колела. Всички модификации са оборудвани с 8-степенна автоматична трансмисия и система за задвижване на всички колела i-Activ AWD. Стандартно кросоувърът получава системата Kinematic Posture Control, която подобрява стабилността в завои, и комплекса Mi-Drive с режими Sport и Off-Road, които позволяват адаптиране на динамиката на автомобила към различни условия на шофиране.

Основният фокус на актуализацията е върху хибридната версия на CX-70 PHEV. Неговият e-Skyactiv PHEV силов агрегат вече има увеличен електрически пробег до 30 мили или приблизително 48 километра, според методологията на EPA. Инженерите на Mazda успяват да постигнат това без загуба на производителност: системната мощност на хибридната система е 323 конски сили, а въртящият момент достига 500 Нм (369 lb-ft) при използване на препоръчителното първокласно гориво. Подобрената система за управление позволява да се избере режим на зареждане (за принудително зареждане на батерията от двигателя с вътрешно горене) и режим на електромобил (за шофиране изключително на електричество).

В допълнение към техническите промени, Mazda подчертава желанието си да придаде на CX-70 PHEV по-премиум вид. Външните елементи на топ модела CX-70 PHEV SC включват черни табели с имена и декоративни вложки, решетка тип „пчелна пита“, релси на покрива, спойлер и специални табели с надпис „PHEV“ на калниците. Автомобилът се отличава с нови 19-инчови сиви метални джанти, автоматични LED фарове с функция за автоматично нивелиране, дневни светлини, LED задни светлини, система за автоматично превключване на дългите светлини и сензори за дъжд.

Интериорът на CX-70 PHEV SC също е модернизиран. Салонът е облицован с висококачествена екокожа, воланът и скоростният лост са тапицирани с естествена кожа, а седалката на водача има осемстепенно електрическо регулиране и лумбална опора. Вътрешното осветление е изработено от LED елементи, които създават приятна атмосфера по време на нощни пътувания. За комфорта на пътниците има достатъчно място за багаж, което прави CX-70 практичен автомобил както за семейство, така и за пътуване.

Мултимедийната система Mazda Connect разполага с 12,3-инчов сензорен дисплей с поддръжка на Apple CarPlay и Android Auto. Стандартното оборудване включва още напълно цифрово 12,3-инчово арматурно табло, аудио система с осем високоговорителя, два чифта USB-C портове отпред и отзад, Mazda Advanced Keyless Entry, стартиране с бутон и автоматичен климатик. Освен това, за първи път в CX-70 е интегриран гласовият асистент Amazon Alexa, който позволява управление на функциите на автомобила с глас.

Арсеналът за безопасност на модела е традиционно богат. Стандартните системи на Mazda i-Activsense включват: Smart Brake Support, система за следене на мъртвата зона, круиз контрол Mazda Radar, система за предупреждение за напускане на лентата и асистент за поддържане на лентата, асистент за паркиране, система за предупреждение за напречен трафик отзад, система за предупреждение за невнимание на водача и камера за задно виждане със статична маркировка на лентата.

Базовата цена на Mazda CX-70 PHEV SC в САЩ е 47 810 долара. По-скъпото ниво на оборудване CX-70 PHEV SC Plus, на цена от 51 100 долара, добавя още повече лукс и удобство: тапицерия от естествена кожа, електрическо регулиране на пътническата седалка в осем посоки, памет на позицията на седалката, отопляеми и вентилирани предни седалки, отопляеми задни седалки и волан, head-up дисплей с активна функция за шофиране и сенници на задните прозорци. Подобрени са и системите за подпомагане на водача – по-специално е въведена функцията за намаляване на вторичния сблъсък, която намалява риска от втори сблъсък, и предни и задни сензори за паркиране.