Китай затяга правилата за износ на електромобили

29 Септември, 2025 19:59 600 0

  • китай-
  • електромобили-
  • европа

Как това ще се отрази в Европа?

Галин Ганев

Министерството на търговията в Китай обяви, че от 1 януари следващата година всички износи на електрически автомобили от страната ще се изисква официален лиценз, което е мощна стъпка, подчертаваща намерението на Пекин да управлява в детайли своя процъфтяващ, но силно конкурентен сектор на нови енергийни превозни средства.

На пръв поглед новото изискване, което приравнява електромобилите към вече съществуващите регулации за традиционните автомобили и мотоциклети, е предназначено да насърчи „здравословното развитие” на търговията с електромобили. Въпреки това, то се разглежда като решаваща стъпка в усилията на Пекин да упражнява по-строг контрол върху индустрията, след като вътрешна, ожесточена ценова война по-рано тази година доведе до агресивни отстъпки, които изтласкаха много местни производители до финансовия ръб. Преди това властите предприеха мерки срещу рязкото понижаване на цените и наредиха по-бързи плащания към доставчиците, с цел да стабилизират дългосрочното здраве на пазара.

Геополитическото измерение добавя още едно ниво на сложност. Въпреки че износът на електромобили от китайски гиганти като BYD, Nio и Xpeng вече е взривоопасен – особено след налагането на тарифи от Европейския съюз – доставките остават стабилни, като Европа продължава да е основната дестинация. През първите седем месеца на тази година износът е на стойност над 19 милиарда долара, което анонсира огромния мащаб на глобалното разпространение.

Тази промяна в регулациите няма да засегне само местните играчи, тя ще усложни глобалната логистика на западните автомобилни гиганти. Гиганти като Tesla, Volkswagen Group и BMW стратегически са се възползвали от ниските производствени разходи и стабилната верига за доставки в Китай, като изнасят електрически модели от местните си заводи.

Макар новата система за разрешителни официално да е насочена към „здравословно развитие“, анализатори от бранша предполагат, че тя е насочена предимно към ограничаване на нарастването на неразрешени износители от „сивия пазар“, които нанасят ущърб на глобалната репутация на произведените в Китай електромобили с лошо следпродажбено обслужване.


