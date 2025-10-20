Вече има батерия, която може да замени бензиновите двигатели

Китайската академия на науките обяви технологичен пробив, който може да преобърне представите за електрическата мобилност и да ускори края на ерата на бензиновите двигатели. Група учени от Института по физика към академията са разработили иновация, която значително подобрява ефективността на твърдотелните батерии, позволявайки на електромобилите да изминават до 1000 километра с едно зареждане.

Към днешна дата повечето електромобили предлагат пробег около 500 км, което все още изостава от 600-800 км, постигани от моделите с пълен резервоар бензин. Този нов китайски подход има за цел да елиминира т.нар. „страх от пробега“ (range anxiety) завинаги.

Пробивът се крие в няколко ключови иновации, които решават основния проблем на твърдотелните батерии – крехкостта и лошия контакт между компонентите:

Специално „лепило“: Учените са създали вещество, което автоматично се придвижва към границата между електрода и твърдия електролит. То действа като "пълнител", привличайки активно литиевите йони към всички празнини и пори, като по този начин създава идеално здрава връзка. Това преодолява проблема, при който твърдият и крехък сулфиден електролит се отделя от по-мекия литиево-метален електрод, което намалява ефективността на зареждане и разреждане.

Устойчива полимерна опаковка: Разработена е полимерна „опаковка“ за електролита, която прави батерията изключително гъвкава и устойчива, подобно на пластмасово фолио. Тя може да издържи на над 20 000 цикъла на огъване или усукване без повреда, което я прави устойчива на ежедневна деформация и механични натоварвания.

В тази гъвкава „опаковка“ са вградени и малки „химически модули“. Някои от тях са предназначени да ускорят движението на литиевите йони, докато други улавят допълнителни йони. В резултат на тази комплексна технология, капацитетът за съхранение на енергия на батерията се е увеличил с впечатляващите 86%.

На практика, тази нова батерия би позволила на шофьорите да пътуват на дълги разстояния, например от Париж до Милано, без необходимост от презареждане. Авторите на изследването, чиито подробности бяха съобщени от медиите на Китайската академия, са убедени, че този пробив окончателно ще проправи пътя за масовото приемане на електромобилите и евентуалното заместване на бензиновия двигател.