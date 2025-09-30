От супермаркета до резервоара: Превръщат хранителни отпадъци в биогориво

Нидерландия демонстрира впечатляващ пример за кръгова икономика, като превръща хранителни отпадъци от супермаркети и ресторанти в екологично чисто гориво. Заводът Nordsol в Амстердам успешно произведе 10 милиона килограма биологичен втечнен природен газ (био-ВПГ), използвайки органични отпадъци като суровина, вместо изкопаеми горива.

Произведеното количество биогориво е достатъчно за изминаването на 45 милиона километра от тежкотоварния автомобилен транспорт. Това постижение не само осигурява възобновяемо гориво, но и води до значително намаляване на емисиите, като спестява еквивалента на 35 милиона килограма CO2.

Процесът започва със събиране на храни с изтекъл срок на годност и други органични отпадъци. Тези отпадъци първо се превръщат в биогаз, който след това се преработва от Nordsol в течен био-втечнен природен газ (Bio-LNG).

Горивото Bio-LNG е не само екологично, но и лесно за интегриране в съществуващата транспортна мрежа. То е напълно съвместимо със съвременните двигатели, използващи ВПГ, и се продава на бензиностанции Shell, което го прави достъпно за транспортните компании. Nordsol вече ежедневно доставя течния биогаз на превозвачи както в Нидерландия, така и в чужбина. Заводът има ясен интерес да увеличи производството и активно насърчава транспортните фирми да преминат от традиционния дизел към Bio-LNG, за да ускорят "зеления" преход в тежкия автомобилен транспорт.

Партньорството между Nordsol, Shell и компанията за рециклиране Renewi служи като идеален пример за кръгова икономика. Renewi събира милиони тонове органични отпадъци, които преработва в биогаз чрез анаеробно разграждане. Nordsol използва патентована енергийно ефективна технология, за да превърне този биогаз в Bio-LNG. Финалната стъпка е дистрибуцията от Shell до крайните клиенти.

Това сътрудничество показва, че устойчивото решение за тежкотоварния транспорт е напълно възможно, като се използва местен ресурс – отпадъкът, който иначе би допринесъл за емисиите. Чрез този метод Bio-LNG не само замества изкопаемото гориво, но и предлага значителни предимства в сравнение с дизела, включително по-ниски емисии на азотни оксиди и значително по-малко прахови частици.

Постижението в Амстердам е само началото. Според докладите на индустрията, холандският пазар на Bio-LNG се очаква да нарасне значително през следващите години, с очакван годишен темп на растеж от над 36% до 2030 година. Това силно развитие се подкрепя от факта, че био-ВПГ може да предложи до 200% намаление на емисиите на CO2 в зависимост от суровината и производствения процес, правейки го въглеродно неутрален и дори въглеродно негативен в някои случаи.

С подобни проекти, разширяващи се в Европа, Bio-LNG се утвърждава като жизнеспособна и непосредствено приложима алтернатива за декарбонизация на логистиката, без да се налагат скъпи промени в автопарка или дистрибуционната мрежа.