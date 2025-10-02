В Италия пускат електромобили на цената на велосипед

Докато цените на новите автомобили по целия свят продължават неумолимото си покачване, Италия влезе в заглавията с шокиращо агресивна програма за бракуване, която превръща избрани електрически автомобили в изгодни сделки.

Това е масирана атака за популяризиране на електромобилите, подкрепена с 597 милиона евро бюджет, чиято цел е да пусне на пазара поне 39 000 нови автомобила с нулеви емисии до средата на 2026 година. Това е решаваща стъпка, като се има предвид, че настоящият пазарен дял на изцяло електрическите автомобили в страната е 5,2%, което е значително по-ниско от средния за ЕС, който е 15,8%.

Най-вълнуващата сделка е запазена за конкретен сегмент от населението. Домакинствата с ниски доходи – определени като тези, които печелят по-малко от 30 000 евро, които бракуват стар автомобил Euro 5 (или по-стар) и живеят в голям градски район – могат да получат пълния държавен стимул от 11 000 евро. Бонусът остава значителен – 9000 евро – за домакинства с доходи до 40 000 евро. За да не останат по-назад, малките компании също могат да се включат в инициативата, като получават субсидии, покриващи до 30% от цената на електромобила, с таван от 20 000 евро на автомобил.

Резултатът е ценова листа, която изглежда като печатна грешка. Dacia Spring, чиято базова цена марката вече е намалила от 17 900 евро на 14 900 евро, може да бъде закупен за невероятните 3900 евро с максималната субсидия. Базовият модел Essential Electric 45 е с мотор с мощност 45 к.с. и батерия с капацитет 26,8 кВтч, което осигурява пробег от 225 км.

Други автомобилни производители бързо се включват в ценовата надпревара. Stellantis е понижила цената на Leapmotor T03 от 18 900 евро на 15 900 евро, което прави цената му след субсидията едва 4900 евро – цифра, за която китайската марка дръзко твърди, че е „по-малко от това, което сте платили за велосипеда си“. Междувременно Fiat предлага своя емблематичен 500e от 9950 евро и електрическия Grande Panda от 11 950 евро. Сродният Citroen e-C3 стартира от 12 900 евро, а дори и по-просторният SUV e-C3 Aircross се предлага с отстъпка от 15 790 евро.