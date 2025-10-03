Радикални промени за най-малкия "джип" на BMW

Популярният компактен кросоувър на BMW, iX1, претърпява масивна, необичайно бърза ревизия, която анонсира интензивния ангажимент на германската марка да внедри бързо новия си дизайн и технологии в цялата си гама. Въпреки че настоящият iX1 е сравнително нов играч, тази всеобхватна актуализация е насочена към конкуренти като Audi Q3 и Mercedes GLA с голяма доза технологии на бъдещето.

От шпионските снимки веднага става ясно, че BMW не просто сменя броните. Прототипът е с напълно преработена каросерия, което подсказва промени в структурата и дизайна, по-скоро характерни за ново поколение. Ключовите елементи на дизайна, заимствани от по-големия iX3, новото лице на Neue Klasse, включват по-изправена предна част с отличителни нови фарове и осветена бъбречна решетка.

В страничната част iX1 получава елегантни, вградени дръжки на вратите и обшивки на вратите, които елиминират традиционните пластмаси, което значително почиства профила. Докато задната част все още е силно прикрита с временни светлини, се очаква крайният продукт да покаже широки задни светлини в стила на iX3 и усъвършенствана аеродинамична скулптура около задния прозорец. BMW се отказва от сегашната конфигурация с два екрана в полза на изцяло новата система Panoramic i-Drive. Това революционно цифрово кокпит изживяване е съсредоточено около хед-ъп дисплей с пълна ширина, проектиран върху основата на предното стъкло, създавайки обширно информационно пространство, фокусирано върху водача.

То е съчетано с необичаен четирилъчев волан и трапецовиден централен сензорен екран, които заедно формират основата на интериорната архитектура от ново поколение на BMW. Промените са толкова дълбоки, че представляват пълна промяна на парадигмата от интериора на настоящия модел, като дават приоритет на минималистичния дизайн и усъвършенстваната проекционна технология.

Въпреки обширното естетическо и технологично преработване, физическите размери на прототипа изглеждат до голяма степен същите като на настоящия модел, който тук е с 20-цолови джанти и гуми. Електрическият iX1 ще продължи да се предлага с конфигурации на задвижващия механизъм с един и два двигателя.