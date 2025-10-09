Новото BMW X7 идва с мащабни промени

BMW подготвя следващото поколение на своя най-голям SUV, X7, а изглежда, че промените ще бъдат наистина мащабни. Моделът, който ще носи вътрешния индекс G67, е готов да превземе пазара, въвеждайки радикално нов дизайн и технологии. Най-голямата новина е, че за първи път в гамата ще видим и изцяло електрическа версия – iX7.

Според предварителна информация, официалната премиера на новото BMW X7 се очаква в края на 2026 година, като производството традиционно ще бъде в завода на BMW в Спартанбърг (САЩ). Шпионските снимки на прототипи вече потвърждават, че моделът ще бъде дълбоко повлиян от новия дизайнерски език на марката – Neue Klasse.

това, което се знае е, че X7 ще запази характерните разделени фарове, като дневните светлини са разположени по-високо. Традиционните хромирани „ноздри“ отстъпват място на осветена решетка, а въздухозаборникът е придобил по-правоъгълна форма. Профилът на автомобила е станал по-изчистен, с гладки повърхности и без остри ръбове, а дръжките на вратите вече са скрити – модерен елемент, който придава елегантност.

В задната част остава разделеният заден капак, допълнен от тънки LED светлини, които добавят модерен, минималистичен щрих. Дизайнът от Neue Klasse доближава X7 до новите електрически модели на BMW, включително и до iX3.

В техническо отношение новият X7 ще използва обновената платформа CLAR. Очаква се моделът да разполага с адаптивно въздушно окачване, активна стабилизация и завиващ заден мост, които ще осигурят отлично управление и комфорт въпреки внушителните размери.

Под капака, BMW ще разчита на проверени агрегати. Очаква се трилитровият редови шестцилиндров двигател B58 с турбокомпресор и 48-волтова мека хибридна технология да продължи да се предлага, заедно с 4.4-литровия V8 двигател с два турбокомпресора и шестцилиндровия дизелов агрегат.

Най-интригуваща обаче е появата на електрическото BMW iX7. Прогнозите са за сериозна мощност от около 460 к.с. (345 kW), осигурена от два електродвигателя, и батерия от 110 kWh.

Вътре в салона, X7 ще бъде дигитален център. Очаква се да видим Panoramic iDrive – широк дисплей от колона до колона, който съчетава арматурното табло и мултимедията. Към това се добавя проекционен дисплей на централен монитор и нов волан, познат от iX3.

Новите X7 и iX7 ще се състезават в сегмента на луксозните SUV-та, където основни конкуренти са Mercedes-Benz GLS, Audi Q9, Range Rover, Lexus LX, Genesis GV90 и електрическият Cadillac Escalade IQ. За BMW това е стратегически модел, тъй като търсенето на големи луксозни SUV-та продължава да расте, особено на пазари като САЩ и Китай.